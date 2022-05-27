地方喊兒童BNT分配不足！　指揮中心公布原則「符1條件加成配發」

▲台北市兒童BNT疫苗開打。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

兒童BNT出現搶打潮，有地方喊疫苗分配不足，指揮中心今日公布分配原則，並說明，考量各縣市疫情嚴重程度，該縣市COVID-19盛行率如高於全國盛行率，再加配基本分配量之10%；剩餘不足數，會於下一批疫苗進口後一次補足。

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▲指揮中心說明兒童疫苗配送計算方式。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(27)日說明，有關今(2022)年5月24日及5月27日 Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗配送數量，係依各縣市5-11歲戶籍人口數以接種率7成預估，扣除教育部提供6-11歲Moderna意願調查人數8成及5-11歲確診人數（因確診3個月後才能接種疫苗），為基本分配量。另考量各縣市疫情嚴重程度，該縣市COVID-19盛行率如高於全國盛行率，再加配基本分配量之10%。

指揮中心表示，前述分配量共約68萬劑，剩餘約10萬劑，將於5月30日依各縣市提報預估不足數，衡酌該縣市6-11歲兒童已接種Moderna人數、疾病流行程度、5-11歲兒童Pfizer-BNT意願調查結果等原則配送部分數量，剩餘不足數，將於下一批疫苗進口後一次補足。