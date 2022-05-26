太想回家「爬醫院窗台」墜8樓亡！父求國賠300萬　敗訴理由曝

▲高雄一王姓男子在凱旋醫院住院期間，從8樓陽台逃脫墜樓身亡。（示意圖／pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一王姓男子罹患思覺失調症，在凱旋醫院住院治療期間，從8樓陽台逃脫，摔落至4樓身亡。王男父親認為醫院在陽台的安全設置上有疏失，導致兒子發生憾事，求償國賠300萬，一、二審都被駁回。

判決書指出，44歲的王男因罹患思覺失調症，在凱旋醫院8樓病房住院治療，期間曾想逃院。2020年4月11日上午9時許，王男趁與其他病患一同在陽台曬衣服，快速爬上窗台，再攀上木頭柵欄後，往上攀爬站上屋簷的橫樑，從8樓摔墜到4樓，經急救仍不治身亡。陽台現場共2名護理師和10名左右的病患目睹憾事發生。

王父認為，從窗台、柵欄到橫樑之間的高度差，不足以防止病患攀爬，之間也沒有做任何防護，該陽台不符合衛服部制訂的標準，認為醫院有疏失，請求國賠300萬元。

凱旋醫院表示，陽台設置於2018年衛服部評鑑時，並未反應任何問題，設置足以防止使用者發生意外；事發當時護理長見王男走向窗台，立即大聲叫喊、極力安撫，但王男不僅未回應，更加速爬上窗台，到最後從橫樑跳下，全程僅1、2分鐘，根本無人能及時防止。院方並已支付王父喪葬費11萬餘元。

法官經查，該窗台離地面高度為1公尺，柵欄離地面高度為約2公尺，橫樑離地面高達4.9公尺，從地面到橫樑並非一般人能輕易攀爬；且該陽台供病人曬衣使用，平時有門禁管制，只早上和下午各開放半小時，並由2名護理師陪同監看，對陽台設置已基於其專業判斷，醫院並無過失，一、二審皆駁回王父之訴。