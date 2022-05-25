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長輩偷吃「老鼠瓜子」剩⅓！被抓包後傻眼　網看標註1功效笑翻

▲▼長輩偷吃「老鼠瓜子」否認後傻眼　網看包裝盒1功效笑翻。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO買給老鼠的瓜子被長輩偷吃。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「人吃了應該不會怎麼樣吧？」有網友表示，他回家後發現買給寵物老鼠的瓜子剩下三分之一，一問才知道剛有長輩來家裡作客吃了，由於擔心人吃了會出問題，他馬上到群組詢問，但大家都不承認。有趣的過程分享到網路後，引起網友討論。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他回家後發現剛買給老鼠的瓜子剩下三分之一，想起長輩們剛到家中聚餐，立刻在家族群組詢問，卻沒有任何一個人承認，媽媽看到後還跟他說「沒關係啦，給他們吃又沒關係」。

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此時，原PO立刻回應「不是吃不吃的問題，那是給老鼠吃的」，因擔心人吃了會有問題，他立刻在群組補充「是老鼠在吃的瓜子」。沒想到，有偷吃的長輩們立刻送出驚訝的表情符號，並坦承有偷吃，讓原PO無奈地說「要吃為何都不仔細看？聽說吃起來沒味道，為何還能吃三分之二瓶？」

網友看完紛紛留言，「長輩吃老鼠的瓜子會不會變鼠輩」、「無調味超健康」、「人類吃了是不會有危害的喔，只不過吃起來不好吃而已，沒事」、「我之前吃狗狗的小饅頭，只是試吃而已，結果不知不覺整個快被我吃光」、「放心，現在寵物食品比人吃的還要天然，而且更加健康」、「我吃了朋友家的核桃， 後來才知道那是他家鸚鵡的飼料」、「笑鼠了啦」。

有網友發現瓜子瓶上有寫「除尿臭」，「太好了，這樣長輩尿尿就不會臭了」、「問問長輩，是否有stop尿臭 XD」、「吃了不會尿臭ok的」、「問問他尿臭問題有改善嗎？」「欸你上次買的那個瓜子哪邊有賣阿？？我尿現在都不臭了」、「大概是衝著瓶身『Stop the 尿臭』那句話而猛吃」。

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