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市場有望已觸底　美股上揚618點、台積電ADR漲0.79％

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股今天穩健收高。（圖／路透社）

文／中央社紐約23日綜合外電報導

在投資人斟酌今年空頭趨勢是否已收斂的情況下，隨著美國可能調降進口中國商品的關稅，美股今天穩健收高。台積電ADR漲0.79%、收91.50元。

道瓊工業指數飆漲618.34點或1.98%，以31880.24點作收。

標準普爾指數攀升72.89點或1.86%，收在3973.75點。

科技股那斯達克指數勁揚180.65點或1.59%，收11535.27點。

費城半導體指數漲15.78點或0.55%，收2898.43點。

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