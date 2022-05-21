美股震盪激烈　互有漲跌

▲美股終場持平。（圖／路透社）
文／中央社紐約20日綜合外電報導
美股因不確定性因素激烈震盪，標準普爾500指數一度走入空頭格局，終場持平。台積電ADR漲0.63%、收90.78元。
道瓊工業指數終場上漲8.77點，或0.03%，收在31261.90點。
標準普爾500指數上漲0.57點，或0.01%，收在3901.36點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌33.88點，或0.30%，收在11354.62點。
費城半導體指數下跌7.678點，或0.27%，收在2882.652點。
▲美股終場持平。（圖／路透社）
文／中央社紐約20日綜合外電報導
美股因不確定性因素激烈震盪，標準普爾500指數一度走入空頭格局，終場持平。台積電ADR漲0.63%、收90.78元。
道瓊工業指數終場上漲8.77點，或0.03%，收在31261.90點。
標準普爾500指數上漲0.57點，或0.01%，收在3901.36點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌33.88點，或0.30%，收在11354.62點。
費城半導體指數下跌7.678點，或0.27%，收在2882.652點。
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