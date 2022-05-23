快訊／國一南下110K火燒車！貨櫃車「滿載泡麵」燒光了

記者林冠吟／苗栗報導

國一南下頭份交流道23日清晨發生一起火燒車意外！國道一號南下110k處，一輛貨櫃車因不明原因突然起火，消防局獲報後也立即到場灌救，但現場火勢猛烈，濃煙竄天，貨櫃車的前半部更是幾乎火勢吞沒，畫面相當驚悚。

▲國道一號南下110k處火燒車。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）



據了解，該車主要載運貨物為泡麵，該車先是左後輪因不明原因爆胎後，駕駛將車輛移往路邊停靠，卻因不明原因開始起火，所幸目前並無人員傷亡，詳細財損仍有待進一步估算，至於起火原因也仍有待進一步調查釐清。