國中會考逾3千人確診缺席　今考「自英」、最後提醒看這

▲國中會考首日超過3千名考生確診不能應考，今天考自然與英文及英聽。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

近20萬考生報考的國中教育會考今（22日）進入第二天，今天考自然、英文與英聽，根據教育部統計，昨（21日）會考首日3328人確診缺考，另昨天累計370件違規，教育部提醒考生，要全程配戴口罩，進入試場要量測體溫，額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃者，須移至第二類備用試場應試，也要遵守考試規則，記得將手機關機以免違規。

今年國中會考共19萬9318人（含大陸試場）報考，在全國18個考區、232個考場應試，今天上午第一節從8時30分開始考自然科，考生在早上7點30分即可進入考場學校，入校前要先量測體溫，提醒考生要全程配戴口罩。

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▲國中會考今天進入第二天。（圖／教育部提供）

而根據教育部統計，昨天累計確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者共3328名考生，共有4648人在開設586間的第二類備用試場應考，教育部提醒，考生若在會考第一日移至「第二類備用試場」應考，為避免不必要疑慮，無論症狀是否消失或減緩，第二天考試仍應在「第二類備用試場」應考，考生不得異議。

教育部再次重申，包括確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果等3類考生，不能參加國中會考，改參加6月4、5日兩天的補考，上述三類考生若參加考試將被取消考試資格，也不能參加補考，考生若隱匿染疫也會取消資格，不能參加補考。

此外，昨天會考首日累計至少370件違規，包括一般違規行為358件，一般舞弊或嚴重違規行為12件，一般違規以「提前翻閱試題或考試鈴響仍作答」最多共78件，佔全部違規2成，而嚴重違規則包括故意損壞題本或提前離開試場等類型。

教育部也再次提醒考生，避免違反試場規則而影響考試結果，包括教科書、行動電話、智慧型手錶、智慧型手環、MP3、鬧鐘等都不可攜入試場，考生若不慎將非應試用品攜入試場，應在考試開始前放置在試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，考試期間若隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分，過去試場違規均以此為大宗，請考生特別注意。