　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中會考逾3千人確診缺席　今考「自英」、最後提醒看這

▲▼國中會考今登場，新北考區到考率94.8%，而新北痛996間試場，另啟用100間備用試場。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考首日超過3千名考生確診不能應考，今天考自然與英文及英聽。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

近20萬考生報考的國中教育會考今（22日）進入第二天，今天考自然、英文與英聽，根據教育部統計，昨（21日）會考首日3328人確診缺考，另昨天累計370件違規，教育部提醒考生，要全程配戴口罩，進入試場要量測體溫，額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃者，須移至第二類備用試場應試，也要遵守考試規則，記得將手機關機以免違規。

今年國中會考共19萬9318人（含大陸試場）報考，在全國18個考區、232個考場應試，今天上午第一節從8時30分開始考自然科，考生在早上7點30分即可進入考場學校，入校前要先量測體溫，提醒考生要全程配戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國中會考今起一連舉行兩天。（圖／教育部提供）

▲國中會考今天進入第二天。（圖／教育部提供）

而根據教育部統計，昨天累計確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者共3328名考生，共有4648人在開設586間的第二類備用試場應考，教育部提醒，考生若在會考第一日移至「第二類備用試場」應考，為避免不必要疑慮，無論症狀是否消失或減緩，第二天考試仍應在「第二類備用試場」應考，考生不得異議。

教育部再次重申，包括確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果等3類考生，不能參加國中會考，改參加6月4、5日兩天的補考，上述三類考生若參加考試將被取消考試資格，也不能參加補考，考生若隱匿染疫也會取消資格，不能參加補考。

此外，昨天會考首日累計至少370件違規，包括一般違規行為358件，一般舞弊或嚴重違規行為12件，一般違規以「提前翻閱試題或考試鈴響仍作答」最多共78件，佔全部違規2成，而嚴重違規則包括故意損壞題本或提前離開試場等類型。

教育部也再次提醒考生，避免違反試場規則而影響考試結果，包括教科書、行動電話、智慧型手錶、智慧型手環、MP3、鬧鐘等都不可攜入試場，考生若不慎將非應試用品攜入試場，應在考試開始前放置在試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，考試期間若隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分，過去試場違規均以此為大宗，請考生特別注意。

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
Netflix酸「買不到快篩」遭灌爆　醫：罰300萬就笑不出
台灣有望過疫情最後一關！　專家指1條件：逐步邁向正常生活
逝世女星臉書詭異文「暗示被下藥」！謀殺論再起　親哥心痛發聲
快訊／白沙屯媽祖連2年停駕這家鄉公所　鄉民high翻
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Netflix酸「買不到快篩」遭灌爆　醫：罰300萬就笑不出來吧？

台灣有望過疫情最後一關！　專家指1條件：逐步邁向正常生活

國中會考逾3千人確診缺席　今考「自英」、最後提醒看這

獲得肯定是客戶服務真諦！東森購物客服之星陳薏如

梅雨旺盛期要來了　全台連5天防致災劇烈天氣

快訊／白沙屯媽祖連2年停駕這家鄉公所　鄉民high翻

「快篩陽=確診」明起新增2對象！最新防疫QA一次看　居家就醫再放寬

渣男避雷守則！大叔寫醒腦金句10萬粉追蹤：希望女兒長大能讀一讀

中藥行賣「類清冠」號稱能預防　最重可判10年、罰1億

白沙屯媽遶境　超狂公公燃燒「美工魂」幫做告示板　網全跪了

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

嬤闖民宅抱走17KG變壓器　他報警被刁難「叫老闆來」

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

Netflix酸「買不到快篩」遭灌爆　醫：罰300萬就笑不出來吧？

台灣有望過疫情最後一關！　專家指1條件：逐步邁向正常生活

國中會考逾3千人確診缺席　今考「自英」、最後提醒看這

獲得肯定是客戶服務真諦！東森購物客服之星陳薏如

梅雨旺盛期要來了　全台連5天防致災劇烈天氣

快訊／白沙屯媽祖連2年停駕這家鄉公所　鄉民high翻

「快篩陽=確診」明起新增2對象！最新防疫QA一次看　居家就醫再放寬

渣男避雷守則！大叔寫醒腦金句10萬粉追蹤：希望女兒長大能讀一讀

中藥行賣「類清冠」號稱能預防　最重可判10年、罰1億

白沙屯媽遶境　超狂公公燃燒「美工魂」幫做告示板　網全跪了

Netflix酸「買不到快篩」遭灌爆　醫：罰300萬就笑不出來吧？

愛犬離世傷心到提不起勁　媽為「一句諾言」拒養新寵：是背棄

美印第安納州槍擊案釀2死3傷！　警：槍手鎖定特定目標

台灣有望過疫情最後一關！　專家指1條件：逐步邁向正常生活

國中會考逾3千人確診缺席　今考「自英」、最後提醒看這

獲得肯定是客戶服務真諦！東森購物客服之星陳薏如

菲律賓爆規模6.1地震　距馬尼拉121公里

梅雨旺盛期要來了　全台連5天防致災劇烈天氣

豬隊友！俄媒自曝陣地　「全球最大口徑自走迫砲車」遭炸爛影片曝

快訊／白沙屯媽祖連2年停駕這家鄉公所　鄉民high翻

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

Netflix「買不到快篩」迷因遭出征　網狂逼道歉

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

戰友接連倒下！女護理師血淚告白：誰為我們感到惋惜？

快訊／白沙屯連2年停駕這家鄉公所

確診地圖曝！羅一鈞分析「關鍵2天」將過高峰可能性

中藥行賣類清冠　最重可判10年、罰1億

9個月男嬰重症出現哮吼症　呼吸就像狗吠聲

2縣市小心！　氣象局發布豪大雨特報

華視字幕8度出包　公司回應了

會考驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送

Cheap合作看1句話有疑慮　北市交通局回應了

疫情有望過最後一關！　專家指1條件邁向正常生活

明起梅雨「北往南」　開炸7天

更多熱門

相關新聞

「快篩陽=確診」明起新增2對象！最新防疫QA一次看

「快篩陽=確診」明起新增2對象！最新防疫QA一次看

指揮中心宣布，明（23日）起，原住民、離島地區居民適用「快篩陽＝確診」政策，加上居家檢疫、居家隔離、自主防疫、65歲以上者，共有6類對象符合規定；為便利民眾看診，更開放居家照護患者「同住確診親友」陪同就醫，但事前得與衛生局報備。新制上路，看診領藥流程是什麼、注意事項及限制有哪些？《東森新媒體ETtoday》整理最新防疫QA，一解民眾疑惑。

國中會考首日370件違規、缺考率1.69%

國中會考首日370件違規、缺考率1.69%

基隆國中會考2713考生上陣　84人確診將補考

基隆國中會考2713考生上陣　84人確診將補考

會考國文科3113人缺考、《鼠疫》入題

會考國文科3113人缺考、《鼠疫》入題

又一例！國中會考台中1考生嘔吐後快篩陽

又一例！國中會考台中1考生嘔吐後快篩陽

關鍵字：

國中會考備用試場居家隔離居家檢疫教育部

讀者迴響

熱門新聞

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

Netflix「買不到快篩」迷因遭出征　網狂逼道歉

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

21歲YouTuber罹卵巢癌末期　剃光頭錄最後影片：剩一周可活

50歲護理師開8000萬徵婚！真的找到對象

庹宗康心疼顏佑庭「我也有錯」

泰女星身亡3個月臉書突發文：被朋友陷害

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

不只老了！長白頭髮「8大常見原因」曝光

快訊／突襲徵召張善政桃園參選　朱立倫道歉了

眾量級家寧出車禍！

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面