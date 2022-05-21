朱、侯聯手勸進　傳國民黨將徵召「柯志恩」選高雄市長

▲國民黨主席力邀前行政院長張善政擔任智庫副董事長，前立委柯志恩擔任智庫執行長，展現三人的默契與好交情。（圖／CTWANT提供，下同）

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繼朱立倫閃電徵召智庫副董事長張善政參選後，藍營知情人士說，朱徵召智庫執行長柯志恩選高雄市長「已箭在弦上」，不僅朱近期已多次就此事與柯交換意見，新北市長侯友宜、前高市長韓國瑜得知後，也認為柯非常適合選高市，承諾一定輔選。原本對參選仍遲疑的柯志恩，傳出也因黨內要角相繼勸進傾向接受，藍營高雄「母雞」人選已呼之欲出。

▲外傳國民黨有意徵召智庫執行長柯志恩選高雄市長，而且包括侯友宜、韓國瑜等藍營要角都已知情且獻上祝福，侯友宜也承諾柯若被徵召，一定會南下替她輔選。

國民黨陸續公布年底縣市長提名，繼18日徵召前閣揆張善政參選桃園市長後，目前人選仍不定的縣市剩下苗栗縣、新竹市及高雄市。在高市部分，雖然外界相繼點名李四川、立委高金素梅、前北市議員羅智強，以及吳怡玎、鄭麗文等藍委，金門立委陳玉珍、南投縣長林明榛、孫文學校校長張亞中更主動請纓上陣，但黨中央遲未決定人選，高市基層也看得「霧剎剎」，擔心原已是艱困選區，再拖下去，負面效應恐延續至2024，等於讓綠營躺著選。

國民黨高市議員陳美雅說，被點名的藍營戰將都很優秀，但人選不確定，支持者已快按耐不住。畢竟這波疫情高峰，民怨沸騰，多數市民雖敢怒不敢言，但民氣可用，只要能徵召符合「有論述能力」「展現在地深耕決心」「像『桶箍』團結基層」等條件的市長候選人，就有勝算。她還說，基層很期待李四川點頭選市長，並認為李若出馬勝算最高。

▲國民黨議員陳美雅盼望，國民黨徵召的高雄市長候選人必須能將高雄藍營基層好好的「桶箍」在一起，還要能向外拓展中間選票。

只是，李四川早在今年三月就言明，「感謝朱立倫瞭解他個性未勸進」，還說「自己只會修補市政，不懂政治，更不會操弄選舉」，似乎對不選心意已定，此後也未聽說黨中央再勸進李，倒是一直傳出朱屬意張善政及柯志恩參選的說法，秘書長黃健庭也未否認，但兩人會在哪裡選眾說紛紜。

如今，張善政確定到桃園，知情人士透露，柯選高市的可能性也急遽增加。因為柯志恩也很符合朱立倫挑找直轄市長候選人的條件，「無不良紀錄形象清新」「有政策論述能力」「能融入當地民情」，柯又因曾是媒體人、後來在大學教書，對年輕、婦女選民口味都能掌握，與黨內「各路人馬」更維持良好關係「人和OK」。

該人士說，柯昔日由學界轉政界，是因朱任黨主席時提名不分區立委牽線，後因未獲吳敦義主席提名無法連任，但朱回鍋黨主席後，力邀她重返政壇，不難看出朱對柯志恩的器重。如今朱身陷桃、苗提名之亂，高雄市又急尋藍營母雞，要找適合人選南下救火，柯是少數能讓朱安心的人選。

該人士說，柯志恩是屏東人，之前因在地醫師蘇清泉爭取縣長提名，在黨中央未確定徵召蘇上陣前，柯面對參選議題，只能以「現在沒想過」尷尬迴避，但從沒說她不選。再加上高雄與屏東有地緣關係，也都是藍營艱困選區，若黨中央在高市無法找出「能超越李四川」的黑馬，迫在眉睫下，柯志恩恐無法推辭徵召。

知情人士還表示，朱立倫是智庫董事長，要定期與張善政、柯志恩開會，據了解，朱近兩個月已超過三次以上鼓勵柯參選，還說高雄雖是藍營艱困選區，但更有助柯樹立戰功，未來「進可攻、退可守」。更特別的是，較少涉足六都市長提名事務的侯友宜，也私下勸進柯，認為她很適合南下參選，還替她打氣，柯若獲徵召「一定南下輔選」，多少化解柯對「隻身南下」疑慮，藍營年底征戰高雄市長，是否會派出女性選將，再掀旋風，外界都等著看。

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