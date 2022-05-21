　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澎湖15歲少女無照撞死女遊客　議員5分鐘出現：我是她親戚

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹一家老中青三代近20人日前到澎湖旅遊，其中60多歲的朱姓阿嬤過馬路時，被15歲無照的許姓少女騎機車高速撞上，送醫後不治，且許姓少女的議員親戚也在5分鐘內就趕到現場，讓朱女家屬不滿，雙方事後也爆發肢體衝突，互相提告。

朱女家屬以「悲痛的母親節」為題表示，她們一家人約好每年都要去澎湖遊玩，沒想到5月8日母親節當天，卻遇上車禍，讓她們永遠失去「媽媽&阿嬤」。此外，少女無照駕駛又沒戴安全帽，當天車速過快，撞上朱女後在地上刮出一道很長的車痕。

沒想到，許姓少女的家屬從一旁突然出現，面對他們詢問「怎麼騎車的」、「人這麼多，怎麼會騎這麼快，把人撞成這樣？」時，竟大嗆「要把事情鬧大是嗎？」還搬出親戚是當地議員。5分鐘後，許姓少女的議員親戚也到場關切。

▲▼澎湖15歲少女無照撞死女遊客　5分鐘後議員出現：我是她親戚。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼朱女家屬不滿許姓少女家屬找議員來談事。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼澎湖15歲少女無照撞死女遊客　5分鐘後議員出現：我是她親戚。（圖／翻攝爆料公社）

朱女家屬表示，許姓少女的媽媽不斷聯繫他們，最後由許父陪同許姓少女從澎湖來台捻香道歉，到靈堂時卻有警察、副局長、民代及議員陪同，但讓家屬無法接受的是，捻香時道歉的只有許母，許女及許父都面無表情，讓家屬完全感受不到歉意，進而爆發肢體上的推擠衝突。

朱女家屬指出，許女一家回澎湖後態度大轉變，聲稱許姓少女因推擠而腦震盪，需要住院回診，本來答應要支付喪葬費用也跳票，讓家人都難以接受，「我們至親的阿嬤（媽媽）人生即將圓滿，羽化成仙，已經魂斷異鄉還被顛倒是非，能瞑目嗎？」因此決定提告。

對此，許父表示，朱女家屬在網路上PO文霸凌女兒，他們到場捻香卻被毆打導致腦震盪，因此決定提告傷害，「（女兒）也不是故意的，錯就錯在我這個父親，可以的話針對我（這個）父親，拜託不要再針對我女兒了」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
男童抽搐等嘸救護車！路人媽「把小孩趕下車」急載母子奔醫院
陳芳語520首曬超甜合照！　「窩他懷裡」萬人暴動
至少10國爆「猴痘病例」　WHO召開緊急會議
趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓哭了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹湖口民宅氣爆巨響　男房客「全身63％二度灼傷」送醫搶救中

澎湖15歲少女無照撞死女遊客　議員5分鐘出現：我是她親戚

嘉義跨國應召妹「艷窟被抄」　老司機哭了！集體求遞情書送別

台北男遭女騎士控「騷擾尾隨」！警方調查還他清白　卻因3個字挨告

高雄清潔工網路假扮小姐姐問「發育好不好」　誘騙10少女傳裸照

徐巧芯紅線案連環爆　警內部調查說謊「上班發IG被記申誡」

林秉樞8大罪狀開審　高嘉瑜6月親上法庭指控「惡魔情人」　

台南軟爛男要不到錢火攻妻女　前後門都潑汽油狠阻逃生被羈押

嘉義竹崎工安意外！工人跌落5ｍ深水塔　左腿骨折緊急送醫

湯匙打斷牙！女師曾下跪...園長甩巴掌　男童母控訴：都是演戲　

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

張杰撩謝娜：掉的是我的一輩子！　在家負責剝蝦…錄影卻不給她XD

媽祖一來就賣掉2台車！　員工持香下跪迎接聖駕

實測 ！Uber開24hrs賺多少　跑遍台北收入近萬：累翻

白沙屯媽祖北港進香Day 1　粉紅超跑停下為警察祈福

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

新竹湖口民宅氣爆巨響　男房客「全身63％二度灼傷」送醫搶救中

澎湖15歲少女無照撞死女遊客　議員5分鐘出現：我是她親戚

嘉義跨國應召妹「艷窟被抄」　老司機哭了！集體求遞情書送別

台北男遭女騎士控「騷擾尾隨」！警方調查還他清白　卻因3個字挨告

高雄清潔工網路假扮小姐姐問「發育好不好」　誘騙10少女傳裸照

徐巧芯紅線案連環爆　警內部調查說謊「上班發IG被記申誡」

林秉樞8大罪狀開審　高嘉瑜6月親上法庭指控「惡魔情人」　

台南軟爛男要不到錢火攻妻女　前後門都潑汽油狠阻逃生被羈押

嘉義竹崎工安意外！工人跌落5ｍ深水塔　左腿骨折緊急送醫

湯匙打斷牙！女師曾下跪...園長甩巴掌　男童母控訴：都是演戲　

新竹湖口民宅氣爆巨響　男房客「全身63％二度灼傷」送醫搶救中

芝加哥市區發生槍擊案　造成2人死亡、8人受傷

羅東國小教師「兼職網軍」抹黑徐巧芯　校長曝他平時為人

我的出走日記》孫錫久金智媛CP感爆棚　孔劉也入坑的厭世劇

澎湖15歲少女無照撞死女遊客　議員5分鐘出現：我是她親戚

嘉義跨國應召妹「艷窟被抄」　老司機哭了！集體求遞情書送別

居隔單塞車有解！唐鳳推新系統「拚最快5小時開立」

剛做完月子　人妻驚見大哥男友「強壓老公告白」：我很難受

嫂子是尪前女友「全家瞞她一人」！　人妻產子才知崩潰求救

吳慷仁「愛心合照」跨海放閃！　曝邵雨薇甜蜜送機：大明星的待遇

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

社會熱門新聞

徐巧芯紅線案連環爆　警上班發IG被記申誡

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

台北男遭控跟蹤！調查還他清白仍挨告

女無照撞死人　議員出現：我是她親戚

嘉義跨國應召妹「艷窟被抄」　老司機哭了

即／安平運河驚見浮屍　年約20歲女性打撈上岸

不滿狗兒子被咬死　持開山刀刺死狗媽媽

清潔工假扮小姐姐　誘騙10女傳裸照

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

湯匙打斷男童牙！恐怖女師曾下跪磕頭道歉

他搭拖吊車鋸鐵窗救受困童　英勇男身分曝

開箱超狂鹽酥雞OREO披薩...驚見「白影蠕動開趴」

控訴林秉樞8大罪狀　高嘉瑜6月親上法庭

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓感動哭了

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

確診吃什麼好得快？營養師「獨家菜單曝光」

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

徐新洋520求婚成功了！放閃俄羅斯女友：因妳而相信命運

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

徐巧芯紅線案連環爆　警上班發IG被記申誡

賈靜雯再迎一寶！520報喜公開萌照

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

陳志朋遭控「長期欠薪」！　14年經紀人不爽解約

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面