澎湖15歲少女無照撞死女遊客　議員5分鐘出現：我是她親戚

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹一家老中青三代近20人日前到澎湖旅遊，其中60多歲的朱姓阿嬤過馬路時，被15歲無照的許姓少女騎機車高速撞上，送醫後不治，且許姓少女的議員親戚也在5分鐘內就趕到現場，讓朱女家屬不滿，雙方事後也爆發肢體衝突，互相提告。

朱女家屬以「悲痛的母親節」為題表示，她們一家人約好每年都要去澎湖遊玩，沒想到5月8日母親節當天，卻遇上車禍，讓她們永遠失去「媽媽&阿嬤」。此外，少女無照駕駛又沒戴安全帽，當天車速過快，撞上朱女後在地上刮出一道很長的車痕。

沒想到，許姓少女的家屬從一旁突然出現，面對他們詢問「怎麼騎車的」、「人這麼多，怎麼會騎這麼快，把人撞成這樣？」時，竟大嗆「要把事情鬧大是嗎？」還搬出親戚是當地議員。5分鐘後，許姓少女的議員親戚也到場關切。

▲▼朱女家屬不滿許姓少女家屬找議員來談事。（圖／翻攝爆料公社）



朱女家屬表示，許姓少女的媽媽不斷聯繫他們，最後由許父陪同許姓少女從澎湖來台捻香道歉，到靈堂時卻有警察、副局長、民代及議員陪同，但讓家屬無法接受的是，捻香時道歉的只有許母，許女及許父都面無表情，讓家屬完全感受不到歉意，進而爆發肢體上的推擠衝突。

朱女家屬指出，許女一家回澎湖後態度大轉變，聲稱許姓少女因推擠而腦震盪，需要住院回診，本來答應要支付喪葬費用也跳票，讓家人都難以接受，「我們至親的阿嬤（媽媽）人生即將圓滿，羽化成仙，已經魂斷異鄉還被顛倒是非，能瞑目嗎？」因此決定提告。

對此，許父表示，朱女家屬在網路上PO文霸凌女兒，他們到場捻香卻被毆打導致腦震盪，因此決定提告傷害，「（女兒）也不是故意的，錯就錯在我這個父親，可以的話針對我（這個）父親，拜託不要再針對我女兒了」。

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