郭董「首款家用PCR篩檢機」通過食藥署EUA　民眾可在家戳鼻自測

生活中心／台北報導

本土疫情爆發，國內快篩和PCR檢測需求大增，鴻海集團創辦人郭台銘以個人名義投資的富佳生技研發家用PCR檢測機先前向衛福部食藥署送件申請EUA（緊急授權），食藥署在今天公告通過，未來民眾可以在家輕鬆完成PCR檢測。

▲食藥署今天通過郭台銘投資的富佳生技研發家用PCR檢測機。（圖／翻攝食藥署網站）



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根據食藥署官網今天公告，富佳生技製造的「艾卡爾」新冠病毒家用核酸檢測套組（鼻腔）、艾卡爾新冠病毒家用核酸品管物質套組、艾卡爾核酸檢測分析儀在今天取得緊急使用授權可製造販售，許可期限到指揮中心解散日止。

▲食藥署公告。（圖／翻攝食藥署網站）

根據食藥署資料，此次通過EUA的是鼻腔採檢PCR家用檢測機。至於郭台銘先前公開示範的唾液PCR，食藥署表示目前未收到家用版唾液PCR篩檢機EUA申請。

▲郭台銘先前示範使用的唾液篩檢機尚未申請家用EUA。（圖／記者吳康瑋攝）



根據食藥署公布這款核酸檢測分析儀的說明書，此儀器是以反轉錄即時聚合酶連鎖反應(real-time RT-PCR)定性檢測鼻腔中的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)核酸，適用檢體為鼻腔拭子採集之鼻腔檢體。

說明指出，該產品適用於一般個人使用，由20歲及以上的使用者自行採集鼻腔檢體進行測試，陽性結果無法排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果亦無法完全排除新型冠狀病毒肺炎感染，不應單以本產品做為治療、管理決策和感染控制的唯一依據。

▼家用PCR使用說明。（圖／翻攝食藥署網站）※點圖可放大

