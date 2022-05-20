　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣府聯合稽查大林畜牧場　查獲非法地下水井...要求封填 　

▲▼嘉義縣政府聯合稽查小組實地訪查大林畜牧場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣政府聯合稽查小組實地訪查大林畜牧場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣政府聯合稽查小組20日上午前往大林畜牧場，針對里民的疑慮實地了解廠方污水處理、排放、水質、設施設備是否與容許使用相符等，水利處和環保局分別發現廠內有疑似非法設置的地下水井，要求業者半個月內封填，環保局也在廠外溝渠發現不明濁水，立即採樣檢測，並將設置水質監測器。副縣長劉培東強調縣府依法行政立場，業者如違反相關規定，將依法處置與裁罰。


大林畜牧場被里民踢爆偷排廢水污染灌溉埤塘，影響下游100多甲農田，縣府1月間接獲陳情後，除了水利處依法裁罰業者違法搭排、裁罰15萬元並封填排水口，以及環保局先後7次稽查後，縣長翁章梁指示縣府農業處、水利處和環保局組成聯合稽查小組，20日由劉培東帶隊再度前往了解，縣議員吳思蓉和上林里長陳煦湘也都到場關心。


經過一個上午的查訪，水利處在廠區東南方發現一口地下水井，因該區屬地下水管制區，劉培東要求廠方在水利處全程錄影下，半個月內封填水井。

▲▼嘉義縣政府聯合稽查小組實地訪查大林畜牧場 。（圖／嘉義縣政府提供）
環保局也在現場採集廠外溝渠排水，現場檢測酸鹼值8.0,導電度350µs/cm，與正常水質比對，並無偏高情形。場區內溝渠殘留有部分零星雞毛及蛋殼，採樣未過濾前洗蛋廢水檢測，酸鹼值7.46，導電度1,770µs/cm，後續將檢驗生化需氧量、化學需氧量及懸浮固體。

▲▼嘉義縣政府聯合稽查小組實地訪查大林畜牧場 。（圖／嘉義縣政府提供）

惟小組離去前廠外溝渠由廠內排出不明濁水，業者表示是水塔逆沖洗的洗滌水，環保局立即錄影採樣，並與溝渠上游水比對，經現場檢測,酸鹼值7.45，導電度260µs/cm，符合水質標準,後續將檢驗相關數據，再依檢測結果判定是否裁罰。

▲▼嘉義縣政府聯合稽查小組實地訪查大林畜牧場 。（圖／嘉義縣政府提供）
環保局也將針對該廠洗蛋作業委外清運的廢水，要求業者補齊清運證明，務必做到「零排放」，以符經營計畫規定。另外，為消除地方疑慮，環保局建議業者設置洗選水處理設備，並依規定辦理經營計畫變更。

▲▼嘉義縣政府聯合稽查小組實地訪查大林畜牧場 。（圖／嘉義縣政府提供）
針對里民質疑畜牧場養雞頭數多達12萬隻，非經營計畫的9萬8000隻，現場由大林鎮公所入場清點，清點結果為9萬5000隻，符合規定。

▲▼嘉義縣政府聯合稽查小組實地訪查大林畜牧場 。（圖／嘉義縣政府提供）
設施設備與核准容許使用部分，農業處現場比對結果與配置圖相符；至於經營計畫「切結使用自來水」部分，農業處請業者提供購水證明，後續將持續追蹤業者是否依規定經營。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
金融股殺一波！專家點出4檔「長抱不用怕」　股利全發15年以上
具俊曄返韓！　友「狂曬大嫂」燒烤店貼滿大S
李冰冰未婚也沒打算生子　44億財產全留給2人
快訊／疫情延燒　總統府增3確診者
美股史詩級崩盤來了！專家「提9大觀點」警告：將暴跌80%
「屠殺現場影片」曝！俄兵押走一排烏克蘭人　棄屍後院全被拍
快訊／本土生確診總數首破12萬！　全台2378所園校停課
女主播誤喝清冠一號！　「4嚴重副作用」嚇壞她
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

疫情升溫！鹿港國際龍舟賽停辦　舉辦超過40年...連續3年腰斬

台灣愛鄰社區服務協會長照據點　照顧長者也照顧孩子

新港鄉空心菜疑因雨受損　啟動災損救助補助

布袋警友會購置消毒門挺第一線　分置布袋、義竹、過溝派出所

助學子扎根廉能！ 中市府攜手廉政、檢察及4大學簽合作意向

嘉義縣府聯合稽查大林畜牧場　查獲非法地下水井...要求封填 　

「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

台大金山分院開設「防疫急門診」　供快篩陽者預約PCR就醫

520台南爐碴未清零林燕祝要求市府別包庇　環保局：依法嚴查嚴懲

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

徐謀俊甜喊陳敬宣「我老婆」　她害羞：你在旁邊我怎麼專心

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

疫情升溫！鹿港國際龍舟賽停辦　舉辦超過40年...連續3年腰斬

台灣愛鄰社區服務協會長照據點　照顧長者也照顧孩子

新港鄉空心菜疑因雨受損　啟動災損救助補助

布袋警友會購置消毒門挺第一線　分置布袋、義竹、過溝派出所

助學子扎根廉能！ 中市府攜手廉政、檢察及4大學簽合作意向

嘉義縣府聯合稽查大林畜牧場　查獲非法地下水井...要求封填 　

「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

台大金山分院開設「防疫急門診」　供快篩陽者預約PCR就醫

520台南爐碴未清零林燕祝要求市府別包庇　環保局：依法嚴查嚴懲

端午節快到！命理專家提醒6大禁忌　不能行房「粽子也勿送成串」

俄羅斯研議修法　取消「兵役年齡」限制

桃園藍營里長爆「集體退黨」！議會黨團總召氣喊：拒絕黨中央拜訪

Cube終於放她們自由！　拖了2年鬆口宣布「CLC正式解散」

小兵邱智呈、柯育民冒出頭　助總直言不訝異

南、北彰預售奔3字頭　中古單價差1倍大吸首購族

具俊曄返韓！　友「狂曬大嫂」燒烤店貼滿大S

富邦悍將辦到了！葉竹軒敲安終止球隊滿壘「安打荒」

快訊／台灣捐580萬美元助烏克蘭醫院　「關懷無國界」影片曝光

台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

雲林家長湧臉書陳情　張麗善宣布實施遠距

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

即／高雄2區3057戶停電！台電搶修中

藍營「村長」不滿朱立倫　但會輔選張善政

嘉義縣高中以下學校暫停實體課程一週

學甲爐碴案監委通過糾正市府不解遺憾

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

雲林＋925　新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

飯店推防疫外帶餐櫻桃鴨　再推干貝鮑魚粽

男子遇警乖乖交出摻安毒「彌豆子毒咖啡包」

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

台東縣政府教育處公布　最新停課措施

國中棒球隊教練不當體罰　台東縣教育處：不排除解聘

更多熱門

相關新聞

雲嘉嘉聯合河川水質稽查

雲嘉嘉聯合河川水質稽查

嘉義縣環保局為守護北港溪流域及朴子溪流域的河川水質，結合雲林縣、嘉義市的環保局，針對跨縣市共管流域污染熱區進行聯合專案稽查，在2月26日正式啟動，杜絕非法排放行為並嚴懲違法業者。

關鍵字：

嘉義縣聯合稽查大林畜牧場廢水偷排

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

增49死！本土增8萬5720例

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

快訊／嚴正嵐520宣布秘嫁吉他手生子

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面