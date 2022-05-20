端午節快到！命理專家提醒6大禁忌　不能行房「粽子也勿送成串」

▲命理專家楊登嵙。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

時序即將進入農曆五月，也將迎來一年一度的端午節，命理專家楊登嵙老師特別提醒，端午節是一年中陽氣最旺的時刻，民眾須注意有6大禁忌切勿觸碰，以免樂極生悲。

1.忌去陰氣重的地方

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農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺的時刻，所以好兄弟及陰邪的穢氣都躲藏在陰氣較重的地方；如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場等，因為祂們都躲藏、聚集在這些地方。如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要記得攜帶「護身符」、艾草、菖蒲或香包，避邪化煞、保平安。

2.忌到經常出事的河邊

水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的場域，到那裡容易被「抓交替」。

3.忌游泳戲水

當天陽氣最旺，水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的水域，如果民眾到沒有救生員的溪、河或海游泳、戲水，容易被「抓交替」。

4.忌香包丟失

端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。「端午節」當天香包絕對不能丟失，若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。

5.忌送成串粽子

因為上吊輕生俗稱「吊肉粽」，習俗有「送肉粽」，就是「送煞」，這是不吉利的；所以，送人肉粽要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉粽，也不需太緊張，用剪刀將線剪斷即可。

6.忌行房

當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響未來身體健康。

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