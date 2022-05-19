不禮讓行人小心！高雄這路口看板放大絕　大螢幕放送「違規車牌」

▲不禮讓行人小心了！高雄路口設警告系統，違規車牌直接看板投放。（圖／高雄市交通局提供）

記者賴文萱／高雄報導

為保障路口行人安全，高雄市交通局於中山一路與五福二路口及博愛三路與裕誠路口建置「未禮讓行人警示系統」，副市長林欽榮19日下午率交通局與交通警察大隊同仁至中山五福路口現場勘查運作情形；林欽榮表示，透過該系統能將違規車牌號碼即時投放到路口電子看板上，達到警示駕駛人之目的，為繁忙的路口安全再添利器。

該系統是交通局與中華電信公司合作、運用人工智慧影像辨識與攝影機同步技術所研發的智慧違規辨識系統，透過即時偵測車輛與行人的行進軌跡、位置，判斷駕駛人是否在行經行人穿越線時，做出未禮讓行人的違規行為。

而系統在偵測到違規行為的同時，會將違規車牌號碼即時的投放到路口的電子顯示看板上，提醒駕駛人有違規行為，以防範事故於未然。

▲▼系統在偵測到違規行為的同時，會將違規車牌號碼即時的投放到路口的電子顯示看板上。（圖／高雄市交通局提供）

據統計，中山一路與五福二路口及博愛三路與裕誠路口建置系統後，平均每日「未禮讓行人」違規數較事前下降60%之多，「路口停讓行人」同時也是交通部四季交安專案的重要工作，今年截至4月底交通警察大隊取締件數也較去年同期增加4倍，也將持續針對三多商圈、高科大楠梓校區、德賢商圈、武廟商圈、大同醫院等違規熱點加強未禮讓行人、人行道違停及違規行駛人行道等行為加強取締，期能提升用路人守法觀念。

林欽榮表示，去年行人於路口發生事故之死亡人數占總數約6.6%，多為駕駛人行經路口未減速或未讓行人優先通過所致，推動人本交通環境已是現代社會的共識，保護行人等弱勢族群更是市府的使命。除本市將未禮讓行人納入重點取締項目外，年初市府並串連9大運輸業者共同發揮職人精神、響應路口「停讓行人」，足顯示市府對於保障行人安全的決心，智慧科技的運用更有如虎添翼之效。

交通局長張淑娟補充，高雄市的道路寬敞、重要幹道如中正路、中山路、五福路等均已設有舒適平整的人行道，市府未來持續推動諸如「鐵路地下化園道建置」、「表參道計畫」、「輕軌沿線人行環境改善」等人行環境改善工程，努力建構更優質、更全面的人行環境，除呼籲市民朋友可多加利用公共運輸、搭配步行或公共自行車、享受低碳便利的交通旅程外，也拜託駕駛人發揮同理心，行經路口遇有行人時務必停讓，共創高雄交通新文化。

