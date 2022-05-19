　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

豎琴達人李哲音巡演計畫到沙坑國小　拉近偏鄉與音樂距離

▲▼ 李哲音音樂偏鄉巡演計畫沙坑國小開奏 。（圖／沙坑國小提供）

▲李哲音音樂偏鄉巡演計畫沙坑國小開奏 。（圖／沙坑國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

豎琴達人李哲音老師音樂偏鄉巡演計畫19日開進沙坑國小，呈現傳藝中心「萌芽之旅」般水準表演，讓孩童有如走進音樂廳般地聽場演奏會。現場透過豎琴、長笛、大提琴、中提琴、小提琴的表演，讓孩子不僅能聽到美麗樂音，還能親眼看到樂器、甚至親手摸到樂器，還特地為學校編了一首「樂舞沙坑仔」，進行中西樂的合奏，讓師生體驗中西式樂器合奏的美好。

▲▼ 李哲音音樂偏鄉巡演計畫沙坑國小開奏 。（圖／沙坑國小提供）
劉姵妏同學說，在畢業前夕能與樂團一起合奏，真是最好最難的的畢業禮物。羅盈淳同學也表示，在沙坑國小真幸福，可以學國樂，還可以聽這麼好聽的音樂。劉湘涵同學也說自己要更加努力學習揚琴，希望有一天換自己能演奏給別人聽。

▲▼ 李哲音音樂偏鄉巡演計畫沙坑國小開奏 。（圖／沙坑國小提供）

林梓揚同學說雖然家人曾經帶我去音樂廳聽音樂會，今天可以這麼近距離聽到這麼多首的民謠好高興，謝謝李老師今年又來看我們。

負責協助指導的劉式玫主任更是興奮的表示，很佩服李老師照顧偏鄉的精神與熱忱，還有特地編曲疼愛沙坑學子的心，很高興與李老師團隊合作，這是自己國樂教學生涯很難忘的回憶。

▲▼ 李哲音音樂偏鄉巡演計畫沙坑國小開奏 。（圖／沙坑國小提供）
李芳如校長表示，沙坑國小學生人人學樂器，不只能練習專注力、理解力、合作力，還能陶冶心性，有什麼能比得上孩子熱切投入的專注笑臉，來得更加的動人呢？ 感謝李老師帶來團隊的演出，讓孩童的經驗又更上一層樓。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診
存股首選！8檔股利「越配越多＆年年填息」
新北「鋼管辣女警」確診！爆上班違紀拍片　本人回應了
防疫模範生被雙北狂酸　陳其邁高EQ喊話
快訊／本土生確診總數首破11萬！　全台2228所園校停課
男大生整形整到死！躺手術台遭「放血30分鐘」　醫直接下班
確診輕症不要太開心　研究發現：43％出現長久性後遺症
防疫險4大爭議　金管會最新說明
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

豎琴達人李哲音巡演計畫到沙坑國小　拉近偏鄉與音樂距離

乖乖版奮起湖米餅　2萬包排骨便當口味嘉義優先開賣

美和科大+屏東太平洋百貨　攜手育苗在地扎根助女運動員學海築夢

地勢低窪逢大雨易積淹水　金山區溫泉路排水大幅改善

台南好手參加2022世界中學生運動會　跆拳對打雙奪銅牌

公墓變公園 　竹市編列6千萬預算啟動第五公墓遷葬

蔡英文視察新竹市居家照護關懷中心　肯定市府用心

自小客引擎溫度過高路中拋錨　屏東警化身大力士推車相助

台東環保局搬遷展現新風貌　5／23起新地點再為鄉親服務

30警車安全再保險　台西警友辦事處為警用汽車加保車碰車險

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

豎琴達人李哲音巡演計畫到沙坑國小　拉近偏鄉與音樂距離

乖乖版奮起湖米餅　2萬包排骨便當口味嘉義優先開賣

美和科大+屏東太平洋百貨　攜手育苗在地扎根助女運動員學海築夢

地勢低窪逢大雨易積淹水　金山區溫泉路排水大幅改善

台南好手參加2022世界中學生運動會　跆拳對打雙奪銅牌

公墓變公園 　竹市編列6千萬預算啟動第五公墓遷葬

蔡英文視察新竹市居家照護關懷中心　肯定市府用心

自小客引擎溫度過高路中拋錨　屏東警化身大力士推車相助

台東環保局搬遷展現新風貌　5／23起新地點再為鄉親服務

30警車安全再保險　台西警友辦事處為警用汽車加保車碰車險

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

先探／鴻海電動車布局再下一城

苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

直播／加州海灘男孩穿什麼？DIOR攜手名人愛的設計師ERL　辦秀告訴你

學甲農工業土地遭填埋大量爐渣　監察院糾正台南市政府

另一半壞習慣調查！這件事8成人都會一秒暴怒　最愛管星座：處女、金牛都上榜

不斷更新／17縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

陳志強「親暱片」放閃曾智希！　出賣她素顏哭臉…往下看害羞了

睡到一半「忽然被踹下床」！兩隻乳牛汪同步查看：你還好嗎？

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

地方熱門新聞

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

美女鄉代確診　陳聿琦深夜開直播

徵召張善政參選桃園市長　邱奕勝退群

募款5天關帳　羅智強：捐款比想像踴躍

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

桃園5/18、21日　再推免預約疫苗接種專案

破除詐騙集團催收電費陷阱

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

台東婦深夜出門散步迷途　警查出身分送回

台南女欠交通罰鍰近5萬元強制行政執行繳清

金包里慈護宮贈快篩劑　關懷金山弱勢民眾

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

職場防疫相關疑義勞工局解惑

更多熱門

相關新聞

揮文被嗆　醫學系學生kuso混音的

揮文被嗆　醫學系學生kuso混音的

名嘴陳揮文被聽眾嗆的對話，被網友kuso混音配上Q版圖案，才PO上網3天就有將近32萬人點閱，但實際上作者只是一位醫學系大四學生，他的父親是樂手從小耳濡目染培養出好音感，還會彈琴，讓網友瘋狂轉載的混音版，他花了兩天完成，東森新聞記者採訪的這天，他也只花了40分鐘就完成新的混音版本。

揮文真的沒人打　網友寫歌糗你講話啊

揮文真的沒人打　網友寫歌糗你講話啊

不滿被陳掛電話　李：未料再打就進去

不滿被陳掛電話　李：未料再打就進去

關鍵字：

李哲音下鄉巡演沙坑國小

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面