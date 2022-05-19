豎琴達人李哲音巡演計畫到沙坑國小　拉近偏鄉與音樂距離

▲李哲音音樂偏鄉巡演計畫沙坑國小開奏 。（圖／沙坑國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

豎琴達人李哲音老師音樂偏鄉巡演計畫19日開進沙坑國小，呈現傳藝中心「萌芽之旅」般水準表演，讓孩童有如走進音樂廳般地聽場演奏會。現場透過豎琴、長笛、大提琴、中提琴、小提琴的表演，讓孩子不僅能聽到美麗樂音，還能親眼看到樂器、甚至親手摸到樂器，還特地為學校編了一首「樂舞沙坑仔」，進行中西樂的合奏，讓師生體驗中西式樂器合奏的美好。



劉姵妏同學說，在畢業前夕能與樂團一起合奏，真是最好最難的的畢業禮物。羅盈淳同學也表示，在沙坑國小真幸福，可以學國樂，還可以聽這麼好聽的音樂。劉湘涵同學也說自己要更加努力學習揚琴，希望有一天換自己能演奏給別人聽。

林梓揚同學說雖然家人曾經帶我去音樂廳聽音樂會，今天可以這麼近距離聽到這麼多首的民謠好高興，謝謝李老師今年又來看我們。

負責協助指導的劉式玫主任更是興奮的表示，很佩服李老師照顧偏鄉的精神與熱忱，還有特地編曲疼愛沙坑學子的心，很高興與李老師團隊合作，這是自己國樂教學生涯很難忘的回憶。



李芳如校長表示，沙坑國小學生人人學樂器，不只能練習專注力、理解力、合作力，還能陶冶心性，有什麼能比得上孩子熱切投入的專注笑臉，來得更加的動人呢？ 感謝李老師帶來團隊的演出，讓孩童的經驗又更上一層樓。