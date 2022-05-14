「超跑男」吸金上億落跑　法官裁定羈押禁見禁止通信

▲劉姓男子被控涉嫌以代操股票方式吸金上億元，南檢以涉詐欺等罪嫌聲押，台南地院14日晚上裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南劉姓男子被控涉嫌以代操股票方式吸金5億元，全國各地傳有數百人受害，劉嫌落跑藏匿台北，台南市警方接獲70多人報案，累計金額1億2千多萬元，檢警循線將他緝獲，南檢以涉詐欺等罪嫌聲押，台南地院14日晚上召開羈押庭，法官認為劉嫌涉嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯證人之虞，裁定羈押禁見。

台南地院行政庭長林福來表示，劉姓被告經法官訊問後，僅承認詐欺，否認非法經營收受存款犯行，惟有證人即被害人多人之證述明確，還有被告手機備忘錄截圖翻拍照片等證據在卷可稽，足認被告劉嫌涉犯銀行法第125條第1 項前段之非法經營收受存款業罪、第25條第1項後段之非法經營收受存款業務犯罪所得達新台幣1億元以上罪、刑法第339 條第1項詐欺取財罪罪嫌疑重大。

被告業務犯罪所得達新台幣1億元以上，罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，被告自承目前居無定所，案發後馬上逃離原住處在外躲藏，並以他人名義登記住宿規避查緝，經警方在台北飯店拘提到案，有相當理由及事實足認為有逃亡之虞及逃亡之事實，而具羈押之原因；且有相當理由及事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯證人之虞，而具羈押之原因。

法官審酌被告所為難認以命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，足以確保偵查、審判程序之順利進行，再參酌被告本案犯行危害社會治安程度，被害人遭受金錢損害金額，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認對被告非予羈押，顯難進行偵查、審判，有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見、通信。

據了解，劉男在台南市東區經營洗鞋店，被害人指出，劉男以招攬代操作股票吸金，2021年中開始，加入劉男的股票代操社團，起初獲利不少，於是投入數十至數百萬資金供他操作，也因績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，投資人數曾超過5百人，代操總金額預估超過5億元，因近來股市失利，劉嫌周轉不靈而落跑，被害人發現劉嫌的店已關門，且人早已不住在台南安平，憤而糾集向市警四分局提告，由於被害人人數眾多，還出現警所前排隊作筆錄的奇景。