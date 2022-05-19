張善政選桃園市長被狂轟說話了　「我跟羅智強有直接的溝通管道」

▲前行政院長張善政將選桃園市長，右為國民黨主席朱立倫。（資料照／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨桃園市長之亂落幕，確定徵召前行政院長張善政參選，而非原檯面上的立委呂玉玲、魯明哲及前台北市議員羅智強，引來外界批評初選機制不公平，更有不少支持羅智強的網友湧進張善政臉書砲轟，「你覺得這樣出線好看嗎？」對此，張善政稍早回應，「智強真的是一位不可多得的人才。我會以三顧茅廬的精神、最大的誠意，請他助我一臂之力。」

國民黨桃園市長人選爭議多時，羅智強、呂玉玲都有意參加初選，但國民黨18日宣布徵召張善政，羅智強表示自己驚訝、錯愕、五味雜陳，未來的下一步「我需要沉澱一段時間」；呂玉玲則說感覺被突襲，「未來任何動作都不排除」。

有網友透過臉書留言表達不滿，「院長絕對是很強的人選，但這個過程對本黨很傷」、「真的不要讓本來對你有好感的人民，變成唾棄你！」、「沒有公平的初選機制，年底國民黨就等著大敗吧」、「我已經聽到一堆桃園人不投票了，這個徵召太多問號」、「有初選你才有正當性」。

張善政說，關心羅智強的簡訊留言潮水般湧入他的LINE與FB，為了尊重羅，這邊不便先說太多，只是要讓關心的朋友知道，自2020總統選舉時開始，羅就是他請益的重要對象。「我們之間，有直接的溝通管道。」

張善政強調，他會以最大的誠意，請羅智強幫忙，不是只為自己，也是讓羅可以為他關心的桃園繼續付出，讓他這樣一位幹才有長遠發揮的空間，同心協力贏得選戰，是最高目標。