台裔醫兒攻讀UCLA醫學預科「長老教會發動募款」：關懷鄭醫師子女

▲爾灣台灣基督長老教會發動募款。（圖／翻攝自Emmy追劇時間）

記者施怡妏／綜合報導

美國南加州橘郡的台灣長老教會15日發生槍擊案，釀1死5傷，其中台裔醫師鄭達志（John Cheng）挺身奪槍而殞命，身後遺下妻子和一對兒女，兒子正要進入洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）攻讀醫學預科，女兒則在唸高中，爾灣台灣基督長老教會為他們發動募款，消息一出，許多網友大喊「捐爆！」

爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）日前發表公開信，「鄭達志醫師看見周（文偉）拿槍，立刻採取行動試圖阻止他，周（文偉）用3顆子彈把鄭醫師射殺了，一些教友也隨即倒在地上。」

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美國南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會教堂15日發生槍擊案，在場的台裔醫師鄭達志（John Cheng）首先挺身而出，制伏槍手並企圖奪槍，才阻止了更多傷亡。鄭達志醫師首次帶著母親上教堂就發生悲劇，留下妻子與2名子女，令人心碎，爾灣台灣基督長老教會因此為他們發動募款，「鄭達志醫師為了我們犧牲了自己，現在讓我們一起來募款及關懷鄭醫師的子女」，捐款的方式有2種，支票或是銀行轉帳。

財經網美胡采蘋也在臉書PO文，貼出捐款的收據單，「剛剛我刷卡捐了1000美元（約新台幣2.9萬元），請大家有錢出錢，有很多錢的出更多錢，他捨身救人，我們也會照顧他的家人，他的孩子就是我們的孩子」。她也指出，在美國的民眾可以用轉帳匯款，在台灣的民眾可以用刷卡的方式。

▼52歲的台裔醫師鄭達志在南加州教堂槍擊案首先挺身而出，奮勇壓制嫌犯，自己卻傷重不治。（圖／取自South Coast Medical Group）