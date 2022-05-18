士檢破地下期貨盤口！業務爽賺獎金狂call客　首腦家竟藏2千萬

▲地下期貨吸引民眾下單，不法獲利數億元。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

猖獗地下期貨！士林地檢署獲報，由43歲王姓男子及7年級組成地下期貨集團，以電話call客方式，宣稱「免手續費、免保證金」等話術吸引民眾下單投資，以台灣證券交易所發行加權股價指數（台指期）為投注標的，不法獲利數億餘元。承辦檢察官今（18日）指揮調查局台北市調處兵分6路執行搜索，約談王男及業務共9人，全案朝違反期貨交易法、洗錢等罪偵辦。

據了解，法務部調查局洗錢防制處，發現有民眾金流異常，向上追查，發現「操盤者」王男從2017年起找來7年級帥哥、美女組成地下期貨集團，利用電話以「台灣加權股價指數」漲跌方式簽賭下注。

而實際上盤口根本沒有把客戶買賣，下單到合法期貨交易市場，完全是盤口跟賭客以「買空賣空、當日沖銷」的方式賭博，以當日台指期漲跌差距決定輸贏，每點為新台幣200至500元。

期貨為高槓桿高風險投資方式，因此正規期貨市場會對投資者的資金、倉位做適當管控，損益則都是在投資人可以承受範圍；但地下期貨卻以話術等做為號召，引誘投資人錢到地下期貨公司進行交易，不僅影響期貨市場發展及金融秩序，甚至投資人賭輸會向地下錢莊借錢，衍伸暴力討債，更嚴重恐導致家破人亡，

王男為了讓地下集團業績蒸蒸日上，會舉辦「業務激勵」活動，告訴業務只要開發1名新客戶獎金500元以此推算。據悉，試用業務底薪25000元，獎金另計，只要開發2人就可以轉正，成為正職員工後薪水每月更從33000元起跳，當天客戶下單100萬，就有5萬元獎金，也讓業務們卯起來call客。

狡詐的王男更在素有文教區的文山區、中山區等6處設立盤口，18日士林地檢署執行搜索，在王男住家查獲近2800萬現金、豪車保時捷凱燕、帳冊等證物，全案朝違反期貨交易法第112條第5項第5款之非法經營期貨顧問事業罪、洗錢等罪嫌偵辦。