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台中老家曝光！教會槍手周文偉曾返台親訴：在美國混得悽慘

▲▼ 周文偉台中老家曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲周文偉台中老家曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

美國南加州日內瓦長老會教堂台灣移民1死5傷槍擊案，68歲槍手周文偉被警方指犯行相當冷血，而且有強烈證據指向「仇恨犯罪」，目前他被以謀殺等多項罪名起訴，最終面臨終生監禁或甚至死刑。據悉，周文偉老家位於台中，而他2018年回台整理時，還曾透露自己在美國「混得不好」，沒想到如今竟成了冷血殺人犯，令人不勝唏噓。

有媒體實際走訪周文偉位於台中的老家，門口就貼著一張他親筆寫下的告示，標題寫道，「友善的通知鄉親」，而開頭便稱自己是愛鄉愛國的美籍台胞，「今有幸能活著回到故鄉台中，心中無比感謝上蒼之恩典！」

▲▼ 周文偉台中老家曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲周文偉親筆信。（圖／記者鄧木卿翻攝）

透過該字條可以看到，周文偉除了請求鄰居勿將車輛停在他家門口外，以及別在該處聚會聊天打擾鄰居安寧之外，也透露了自己在美國「混得十分悽慘」，還稱自己「流浪美國，做牛、做馬、做駱駝、做奴隸」，以致於無法回鄉整理父母遺物，若有朝一日籌得款項，「定返鄉整修房舍，請寬諒這美國背為奴隸的無能與無力」，最後署名在台灣長大的第一代台灣人周文偉(湘軍難民之子)。

從字條中可以看出周文偉的學識非淺，而經查，他甚至還曾在台灣任教，學經歷可以說是相當豐富。不僅如此，周文偉在美國當房東時，也是房客口中的好房東，沒想到如今卻成了冷血殺人魔，讓人不勝唏噓。

▲▼ 周文偉台中老家曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼ 周文偉台中老家曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼ 周文偉台中老家曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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