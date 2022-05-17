他遇意外「遭腰斬」下半身全沒　被問怎麼做愛？嫩妻回應超霸氣

▲洛倫遭逢工安意外、下半身截肢，而妻子始終不離不棄。（圖／翻攝Instagram帳號loren.schauers）

記者吳美依／綜合報導

美國蒙大拿州建築工人洛倫（Loren Schauers）遭逢工安意外、下半身截肢，幸好在愛妻陪伴下，度過難關。雖然夫妻感情甜蜜，卻總被詢問「怎麼做愛」，23歲太太莎比亞（Sabia Reiche）霸氣回應，「這是一個非常私人的問題，我們永遠不會回答或暗示，因為這非常不尊重人……只因我們生活處境不同，不代表人們就有權這樣問。」

▲洛倫對於截肢後的新生活適應良好。（圖／翻攝自YouTube／Sabia and Loren）



《每日星報》報導，2019年9月，年僅20歲的洛倫在橋上駕駛堆高機，由於交通繁忙，只好靠近橋面邊緣，卻不慎從50英尺（約15公尺）高空摔落。他的右手前臂被當場斬斷，下半身也遭堆高機壓住、骨盆完全粉碎，為了保住一命，勇敢接受半體切除手術（hemicorporectomy），腰部以下截肢。

▲夫妻倆經常在社群媒體上分享日常生活。（圖／翻攝Instagram帳號loren.schauers）

手術一個多月後，醫師仍然不樂觀，尚未排除死亡風險。但洛倫儘管沒了雙腿、骨盆及右手前臂，康復速度卻突飛猛進。他對新生活適應良好，莎比亞也始終陪伴在側，幫忙照顧生活起居，包括洗澡、更換結腸造口袋，從意外發生至今都不離不棄，甚至更加相愛。夫妻倆共同創立了一個YouTube頻道，經常上傳影片，分享日常生活。