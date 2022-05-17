剛墮胎就急奔摩鐵會情郎！人妻被抓姦竟哭窮　名下財產曝光臉腫了

▲高雄人夫帶著小三上摩鐵，被正宮逮個正著，氣得一狀告上法院，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

一名人夫因參加女兒國小家長會而結識同為委員的人妻，2人進而發展出婚外情，並且多次進出摩鐵，其中一次小三還剛墮完胎。案經正宮發現後，氣得對小三提告求償，但小三卻哭窮，要求法官判賠少一點，不過法官調閱她的名下財產，當場打臉她，最終判她須賠償正宮35萬元確定。

根據判決，人夫和正宮婚後育有兩名子女，而他則於2018年9月間擔任長女小學的家長會委員，因此認識了同為委員的小三，2人經常參加聚餐活動，因此擦槍走火，進而發展出婚外情。

一直到2021年2月，人夫帶著小三到摩鐵開房間，而早已懷疑丈夫偷情的正宮也約了小三的丈夫一同前往抓姦，人夫被抓包後當場坦承姦情，事後還寫下悔過書，承諾「婚姻期間絕不再跟其他異性有任何超友誼的關係發生，包括噯昧訊息、牽手、接吻、性行為等，一經發現，則按次數來賠償，每次金額為100萬元」。

然而，人夫寫完悔過書後，卻仍與小三藕斷絲連，同年5月又再度被正宮抓包到摩鐵開房，氣得正宮決定對小三提告求償。

高雄地院審理時，小三坦承確實有跟人夫在租屋處發生關係，也曾和人夫去汽車旅館「休息」，但因她當時剛墮完胎身體不適，2人緊緊親吻、擁抱，並沒有發生關係。

此外，小三還當庭喊窮說沒有工作，且養3個孩子，希望法官判賠少一點。不過，法官事後調閱她名下財產清單，發現她雖然年收入不到20萬元，但名下有2間房子、2筆土地，2輛車，審酌後仍判她應賠35萬元。案經上訴二審，仍遭法官駁回。全案確定。