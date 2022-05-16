狗爬式狂歡遭前男友背後偷拍11秒　她氣炸怒告：不是每次都可以

▲陳姓男子透過交友軟體認識一名妹子，不料事後卻遭女子怒告偷拍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／台北報導

台東一名陳姓男子透過交友軟體認識一名林姓女子，並因此進一步交往。不料2人分手後，陳男卻被前女友控訴，他趁著和她發生關係時，未經她的同意，從背後偷拍前女友的身體背面至臀部之全裸性愛片。台北地院審理後，依妨害秘密等罪判處陳男有期徒刑5月，得易科罰金，另民事部分，陳男則須賠償前女友6萬元。

陳男的前女友控訴，2020年2月14日，陳男北上前來和她一起度過情人節，2人還一起去吃日本料理慶祝，不料她餐後醉酒，完全不省人事，事後才收到陳男所傳送的性愛影片氣炸。

陳男應訊時坦承有拍下和前女友的11秒性愛過程，但強調拍攝性愛片是他和前女友之間的習慣，前女友並未因此反對等語。

而陳男的辯護人也為陳男辯稱，如果陳男真的是「偷拍」，就不會在事後還把影片傳給前女友，而前女友在看過影片後，還嬌嗔表示「你這個大色魔」，顯見前女友僅是因為分手而挾怨報復。

不過前女友向法官表示，她和陳男是遠距離交往，陳男起先是要求她視訊自慰，但她因為和家人同住，房間隔音很差，加上也不習慣，因此才會建議在見面時才拍影片，且前提是「每一部影片都要她知情且同意」。

前女友怒指，但事發的那天她因酒醉，根本連有沒有和陳男發生關係都不知道，直到後來陳男傳影片給她，才知道陳男偷拍。

前女友也指出，當下她看到影片心裡不太舒服，但因為影片是偷拍的，讓她很擔心陳男會不會怎樣，因此才會回「哈哈多10秒也好」，而陳男事後也承認是臨時把手機拿起來拍等語，但這都不代表她被拍攝的當下同意陳男偷拍。

她也強調，她只有說過，「如果見面有需要再拍，沒有說過每次都可以拍」，尤其這次事件她根本不知情，不可能允許陳男拍攝。而她隔天也根本沒有向陳男討論過拍攝影片的事，足以證明陳男就是趁她喝醉酒的時候拍的，事後她也擔心陳男會將影片外流，害她重度憂鬱症發作，短期內掉了10公斤，並有嚴重掉髮的現象，讓她身心受創，除刑事責任外，也向陳男求償50萬元。

法官審酌2人對話後發現，事後2人曾因情人節喝醉而爭吵，顯見前女友主張她喝醉而有注意力不集中或精神渙散之狀態，並非無憑，認為陳男侵害前女友隱私屬實，判陳男有期徒刑5月，同時還須賠償前女友6萬元。