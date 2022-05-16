傳化痰藥可降死亡率爆瘋搶　羅一鈞：無研究實證「醫講話要謹慎」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出確診者使用「化痰藥NAC可減少4成死亡率。」該言論也引發民眾瘋搶該藥物。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言「還需要研究。」醫療應變組副組長羅一鈞今也表示「該醫師有再度澄清有地方不是描述很好，今天有道歉。」並呼籲「提供醫療專業建議要謹慎。」

蘇一峰日前引用一篇國外研究指出，確診者使用化痰藥NAC可能可以減少4成的死亡率，而且這款藥物在台灣相當便宜，也沒有缺貨；但陳時中之後在記者會表示會再請專家討論。不過民眾已經搶翻天，部分藥局也開始出現缺貨現象，蘇一峰昨15日再度於臉書PO文呼籲，不要搶藥、囤藥，也不要造成藥局藥師的困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對相關爭議，羅一鈞今表示，化痰藥目前大型研究追蹤結果看起來，沒有足夠證據證實針對重症或死亡有明確效益，現階段瘋搶容易影響本來需要藥物的民眾需求。

羅一鈞也提到，該醫師今天也有再度澄清有地方不是描述得很好，今天有道歉，想請大家不要去瘋搶。羅一鈞強調，很多醫療人員講的話，民眾很聽信，容易引起不必要囤積，一旦引起副作用，是大家很不樂見的事實，所以請大家搜尋跟提供醫療專業建議要謹慎。