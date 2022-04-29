豹紋女騎車「4鏡頭環景狂攝」　網見細節崩潰：束帶也剪一下吧

▲阿姨自裝監視器，狂吸路人眼球。（圖／翻攝爆料公社一日小編）



網搜小組／劉維榛報導

「保護自己及他人的安全，從這位阿姨做起！」一名男網友傻眼直呼，近日直擊一名女騎士在車上「全方位安裝監視器」，而不是行車紀錄器，奇葩外觀曝光後，讓千名網友密集恐懼症大爆發，「好想拿剪刀幫她剪束帶！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出兩張照片，他表示，日前行駛於北市某道路上，赫見前方有一台機車特別顯眼，「這位阿姨非常注意安全，前面二顆監視器+後面也兩顆監視器！」

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照片可見，女騎士穿著背心豹紋裝，監視器則用束帶綁在前後方，讓原PO哭笑不得直呼，「保護自己及他人的安全，從這位阿姨做起，只是阿姨...妳的束帶好搶眼。」

▲束帶超顯眼。（圖／翻攝爆料公社一日小編）

該文章也被轉發至《爆料公社一日小編》，底下網友朝聖，有人眼尖發現這位在天母德行忠誠路口，接著紛紛笑虧「阿姨是接了Google街景外包工作嗎」、「她這樣車子的電池撐得住嗎」、「360度無死角拍攝，你過來啊」、「她應該有在束帶公司上過班」、「堪稱2022最時尚摩拖車」、「誰要跟她講...一台全景攝影機就搞定」、「束帶讓我密集恐懼」、「好想拿剪刀幫她剪束帶」。

▼網友手癢直呼，想把束帶給剪掉。（圖／翻攝爆料公社一日小編）

