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名嘴扯「Linux是林姓商人發明的」　網傻眼…秒登Google熱搜

名嘴瞎扯「Linux是林姓商人發明的」　網譏：公開造謠假新聞

▲名嘴在政論節目上瞎扯開源作業系統Linux是林姓商人發明，登上Google熱搜。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

近日政論節目《驚爆新聞線》成為許多網友討論的話題，因為該節目在討論到中國政府下令更換作業系統Linux時，一位名嘴直接指稱「一個姓林發明的，叫Linux」，就連主持人呂惠敏也跟風喊「這如果在台灣，國民黨就罵死了，你到底是圖利林姓商人什麼」。影片傳到網路上後，引起不少網友譏諷，甚至有網友吐槽「公開造謠假新聞」。

在政論節目《驚爆新聞線》一期節目中討論到中國政府下令更換電腦的作業系統時，台商袁宗南表示「Windows改什麼你知道嗎？一個姓林發明的，叫Linux」，而節目主持人呂惠敏在聽聞袁宗南的介紹後，也跟風接話「這如果在台灣，國民黨就罵死了，你到底是圖利林姓商人什麼」。

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而值得一提的是，消息曝光之初，原本節目影片還在網路上流傳，甚至創造不俗的點擊率。一直到15日接近中午左右，節目製作單位才將有這則言論的影片做隱藏處理。

不少網友在看到影片後，紛紛留言譏諷「他在胡扯嗎」、「公開造謠假新聞」、「這個人是認真的嗎？不知道Linux是什麼？」、「這位到底是何方神聖？」、「外行領導內行」時代來臨」、「公開節目造謠抓去關」、「蠢到沒極限」。而對於節目來賓誇張言論不加以控管，甚至還跟風回應，也有網友認為「主持人比較令人搖頭」。

據了解，中國政府在近期宣布要求政府機關、國有企業、政府相關企業將目前所使用的外國品牌電腦上繳，更換成國產設備，而其中中國國產電腦中內建的並非是大家使用習慣的Windows系統，而是開源的Linux系統。當時也有不少在相關單位上班的網友抱怨，這項政策嚴重妨礙工作效率。

而中國政府所更換的Linux作業系統，是一種自由和開放原始碼的類UNIX作業系統，該系統是由芬蘭的托瓦茲（Linus Benedict Torvalds）於1991年10月5日首次發布。該系統屬於自由軟體、開源軟體中最成功且最著名的典範，現如今許多裝置都是採用Linux核心開發，就連Android系統也是建立於Linux核心上。

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