普丁知道「這場戰爭要輸了」　前俄總理點出1跡象：信心已動搖

▲普丁出席東正教復活節午夜彌撒。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄國前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）表示，普丁在勝利日閱兵典禮上演說時，不但沒有展現強者姿態，反而顯得有些緊張，甚至可說是「蒼白無力」，顯示對烏克蘭衝突的信心已經開始動搖，似乎意識到「自己正在輸掉這場戰爭」。

卡西亞諾夫13日接受《德國之聲》採訪時直言，與20年前相比，普丁產生很大變化，「那時候，他完全是另一個人，俄羅斯的情況也與現在截然不同。」他說，當年俄國擁有獨立議會、媒體及司法機構，如今卻是完全不同的世界，「普丁毀掉了所有民主國家的特徵，現在是一個絕對的威權政權，並且逐漸轉向極權主義。」

▲俄國前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）。（圖／達志影像／美聯社）

許多分析人士推測，普丁身邊的核心圈隱匿情報，沒有完整揭露戰局全貌。卡西亞諾夫對此表示贊同，「我相信他一定受到誤導」，因此開戰前，堅信俄軍戰鬥力很高，入侵行動能夠速戰速決。

俄軍如今把進攻重點轉移至烏東，卡西亞諾夫也警告，普丁在經歷挫敗後，可能把衝突推向新階段，也就是「對峙能力、經濟實力及軍事潛力的競爭」，而西方向烏克蘭運送重型武器，將為基輔帶來「決定性優勢」。

64歲的卡西亞諾夫曾在2000至2004年期間擔任總理，他及當屆內閣被解散後，成立反對黨並於2008年參加總統競選，但他目前流亡海外。