　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

將擴大「莫納皮拉韋」藥物發配！指揮中心：5萬份會提早到貨

▲▼指揮中心3/25記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官日前公布，已與默沙東簽訂5萬份莫納皮拉韋合約與5萬份開口合約，預計5/20會有5萬份到貨。不過根據指揮中心最新會贏，5萬份開口合約可能會提早到貨。

居家檢疫、居家隔離和自主健康管理等3類人「快篩陽等同確診」日前已經上路，指揮中心也開放確診者親友到137家「配賦醫院」防疫門診掛號看診及領藥。陳時中日前也表示，下週起會擴大莫納皮拉韋藥物發配，更方便民眾取藥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中說「莫納皮拉韋效果雖然沒有Paxlovid好，但使用限制相對少，才會多買一些備用。」他另公布各國口服藥物儲備情形，依照人口百分比計算，英國最高7.41%、美加也有3.95%、澳洲3.1%、日本2.86%、紐西蘭2.35%、韓國1.94%，「所以台灣準備不算少，請大家放心。」

至於5萬份莫納皮拉開口合約到貨時程，陳時中日前表示「預計開口合約的5萬份5/20會到貨。」指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今受訪時回應「應該會提前，只是要看會提前到哪天。」另外，兒童BNT疫苗外傳今日起飛、明日抵台，羅一鈞未證實時程，僅表示「疫苗到貨後就會跟大家公布。」

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
客人排到快篩「抱怨1句」　藥師超氣：你根本沒有很需要！
快訊／遭爆「逼業務員退保」！　富邦產道歉回應了
王必勝說「雙北叫不動醫院」！　侯友宜動怒回嗆
相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！　46歲長這樣
快訊／台南女6樓墜落！遭3鋼筋插入　無生命跡象
地方有共識「打滿3劑快篩陰」鬆綁！　陳時中曝方向
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

金門新增1例重症死亡！確診翁發燒住加護病房　不到24小時病逝

台中+4029！最高齡103歲阿公插管住院　兒童專責病床足夠

桃園提供長照機構快篩和抗病毒藥物　爭取黃金治療時間

基隆+2122！6歲以下幼童新增167人染疫　2676人居隔59班停課

台東+332！3間安養機構群聚繼續燒...新增身障機構群聚

將擴大「莫納皮拉韋」藥物發配！指揮中心：5萬份會提早到貨

快訊／高雄+3846！呼吸道症狀診所快篩陽　確診率近9成

嗆排隊民眾「信義區の快篩乞丐」　粉專被起底！過去專打這3人

地方有共識「打滿3劑快篩陰」鬆綁管制　陳時中：0+7是方向

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

二哈便祕尷尬卡路中！　駕駛：等你拉完我再過

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

金門新增1例重症死亡！確診翁發燒住加護病房　不到24小時病逝

台中+4029！最高齡103歲阿公插管住院　兒童專責病床足夠

桃園提供長照機構快篩和抗病毒藥物　爭取黃金治療時間

基隆+2122！6歲以下幼童新增167人染疫　2676人居隔59班停課

台東+332！3間安養機構群聚繼續燒...新增身障機構群聚

將擴大「莫納皮拉韋」藥物發配！指揮中心：5萬份會提早到貨

快訊／高雄+3846！呼吸道症狀診所快篩陽　確診率近9成

嗆排隊民眾「信義區の快篩乞丐」　粉專被起底！過去專打這3人

地方有共識「打滿3劑快篩陰」鬆綁管制　陳時中：0+7是方向

在地人的私藏美食！彰化「滷肉飯＋半熟蛋」40元解決　愈吃愈涮嘴

坐車陪媽媽運送搬貨　「監工貴賓」眼皮超重狂度估

名人最愛「黑武士麻辣火鍋」進駐信義新光　初魚新北首店開放訂位

點點心登台第7年！臉書公告「下半年要給南部人一個大驚喜」

圓臉虎班露一顆頭「窩衣服內」睡翻　瞇眼鄙視奴才

62殺大亂戰！日本出大招中路「章魚」...越南射手爆扯開秀大逆轉

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

俄侵烏克蘭逾80天　英情報：俄軍損失3分之1地面部隊

疫情爆發隔2年半才回家　「三花飯糰」蹲遠處緊盯她：這傢伙誰！

金門新增1例重症死亡！確診翁發燒住加護病房　不到24小時病逝

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

確診嘸藥？醫揭一款藥能減4成死亡率

今增19死！本土+68732　另增37例境外

大家都快篩陽了！　醫揭這類人的「最後救生圈」

喉嚨痛到像刀割！確診者聽「1句話」最火大

本土增68732「雙北都破萬」！

高中以下停課2週或至學期末？陳時中這樣說

確診連破萬　還敢內用的人在想啥

前台大醫：「這1類人」快篩要隨時備2支！原因曝光

1300洗車停路邊淋雨留1星負評　業者提告

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

蘇貞昌同意鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

女星結婚不到1年…老公竟瞞「家暴離過婚有3子」

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

髮型設計師被灌負評！反骨正妹道歉：是我不懂時尚

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

瘦子結婚後首露面直播　老婆隔空留言...網全閃瞎

她跳劉畊宏毽子操下場慘！「腋下潰爛發黑」嚇傻

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面