將擴大「莫納皮拉韋」藥物發配！指揮中心：5萬份會提早到貨

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官日前公布，已與默沙東簽訂5萬份莫納皮拉韋合約與5萬份開口合約，預計5/20會有5萬份到貨。不過根據指揮中心最新會贏，5萬份開口合約可能會提早到貨。

居家檢疫、居家隔離和自主健康管理等3類人「快篩陽等同確診」日前已經上路，指揮中心也開放確診者親友到137家「配賦醫院」防疫門診掛號看診及領藥。陳時中日前也表示，下週起會擴大莫納皮拉韋藥物發配，更方便民眾取藥。

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陳時中說「莫納皮拉韋效果雖然沒有Paxlovid好，但使用限制相對少，才會多買一些備用。」他另公布各國口服藥物儲備情形，依照人口百分比計算，英國最高7.41%、美加也有3.95%、澳洲3.1%、日本2.86%、紐西蘭2.35%、韓國1.94%，「所以台灣準備不算少，請大家放心。」

至於5萬份莫納皮拉開口合約到貨時程，陳時中日前表示「預計開口合約的5萬份5/20會到貨。」指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今受訪時回應「應該會提前，只是要看會提前到哪天。」另外，兒童BNT疫苗外傳今日起飛、明日抵台，羅一鈞未證實時程，僅表示「疫苗到貨後就會跟大家公布。」