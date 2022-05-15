基隆2歲童「染疫高燒42.4℃」死亡！　陳時中曝「兒童重症」統計

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

基隆一名年僅2歲的林姓男童確診，13日晚間高燒42.4℃，經家人送往衛福部基隆醫院急診，但因兒科無加護病房，轉至台北榮總後，男童最終不幸死亡。這波疫情也讓外界相當憂心幼童的就醫流程，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前兒童重症未滿10歲者有5人，10多歲有2人。

該名男童因染疫高燒，家人第一時間送往衛福部基隆醫院求診，經小兒感染科專科醫師判斷，懷疑是病毒性腦炎，且當下男童病況嚴重，因此建議轉院，不料一連聯繫多家醫院，都因病床滿床無力收治，最後在衛生局介入下轉送往台北榮總，搶救7小時仍宣告不治死亡。

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該名2歲男童已經是這波本土疫情中，第二位不幸死亡的小小生命。而根據指揮中心統計，今年已累計67萬2998例個案，其中未滿10歲重症兒童有5人，10多歲有2人，而未滿10歲中症有10人。

針對目前兒童就醫，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前兒科重症網絡還在運作中，目前北部有6張兒童專責ICR病床，確實該名幼童轉院成功的醫院中，目前還有床位，只是說會再後續了解一下整個轉院安排還有沒有可以加速的地方，讓轉院過程能更快，不過醫院急診強調有處理小朋友的急性狀況，都有在進行並沒有等待或延誤治療的狀況。