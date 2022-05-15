快訊／中橫便道落石路坍封閉2天　今中午開放通行

記者 哈勇嘎奧／台中報導

梅雨鋒面帶來強烈雨勢，致使中橫便道多處有落石坍方，13日起便開始封閉通行，今日上午谷關工務段立即出動人員前往開始清除落石，在中午12時左右清除完落石搶通便道放行。

▲中橫便道因梅雨多處落石坍方。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲便道6.3公里隧道內上方土石流進入。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

台8臨37線（中橫便道）受這兩天梅雨影響，邊波含水量高土石易鬆動崩落，為維安全，所以封閉每日三班通行。因大雨不斷，便道內沿線均有落石崩落，6.3公里隧道內土石流入成一堆小山，道路受阻無法通行。

▲公路局出動機具沿線清除落石。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

谷關工務段段長呂正安表示，今（15日）天雨情稍緩，工務段一早巡檢發現落石點位分佈在6.3k及13到15k之間。工務段已經動員由兩端同步進場搶通作業，唯仍有間歇雨勢，利用雨勢稍緩時即會進行清坍，儘速搶通恢復每日三班通行，造成大梨山居民通行不便，深感抱歉。

另外，降雨邊坡含水量高，土石易鬆動，伴隨落石現象機率高，呼籲用路人非必要請勿進入山區，行駛山區道路請小心慢行並注意車前狀況，以策安全。

▲今中勿順利搶通，已開始放行車輛通行。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）