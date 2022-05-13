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大陸 大陸焦點 特派現場

泡芙1組10入！她逛超市一圈「拿空盒子結帳」　店員一問傻了

大陸一名女子竟因為抵擋不住食物的誘惑，竟把準備購買的食物全吃光，最後拿著空盒子去結帳。（圖／翻攝搜狐新聞）

▲大陸一名女子竟因為抵擋不住食物的誘惑，竟把準備購買的食物全吃光，最後拿著空盒子去結帳。（圖／翻攝搜狐新聞）

圖文／CTWANT

通常去超市買東西，都會先等結完帳再使用購買的物品，不過大陸一名女子竟因為抵擋不住食物的誘惑，竟把準備購買的食物全吃光，最後拿著空盒子去結帳，收銀員看到這一幕都傻眼了。

綜合陸媒報導，福建泉州的一名女子到超市買東西，實在抵擋不住食物的誘惑，一口氣把拿的食物全吃光，帶著空盒子去付錢；從畫面中可以看到，女子拿著一個空盒子遞給收銀員，小姐姐一臉懵地問「怎麼啦？」女子則表示「吃光了。」收銀員聽完後忍不住笑噴，之後迅速幫她結帳。

據悉，這名女子當時是和朋友一起去逛超市，結果看見超市裡的泡芙忍不住，一口氣把一盒泡芙都吃光了，女子表示「自己當時是在減肥，真的忍不住就準備買一盒泡芙，之後又忍不住就想吃，一口氣吃了十個。」

消息曝光後，有人認為這樣做蠻沒有素質的，「真的那麼急切地想吃，就立馬去結帳，結完賬拿著吃再繼續逛超市也可以啊」，但也有人認為「很多超市是允許這樣的，但有些人拿著巧克力這種貴點的東西去監控死角吃，吃完就走，包裝丟一地，挺噁心人」。

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