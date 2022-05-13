焦糖真的炸鍋了！　自己人見「1言論」看不下去：加速醫療崩壞

記者邱晟軒／綜合報導

先前角逐民進黨士林、北投議員初選，民調倒數第二落敗的「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書證實自己確診「焦糖哥哥」陳嘉行日前在臉書證實自己確診 ，有網友在其貼文底下分享「積極染疫、早中鏢早享受」言論，焦糖認同回應「懂的人就懂」引發外界譁然。對此，醫師吳承羲氣得痛罵「叫你共存，不是叫你故意白目去招惹」。

「焦糖哥哥」陳嘉行11日在臉書發文證實自己確診，有網友留言分享「我是積極讓自己染疫，確診後又積極讓一起居隔的家人一起染，「我認真鼓勵沒染上的，趕緊想辦法讓自己染一染」。

針對網友「早中鏢，早享受」的看法，焦糖陳嘉行回應，「是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」

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▲焦糖粉絲得意稱「積極確診傳給全家人」、「早染早享受」引發爭議。（圖／翻攝焦糖哥哥-陳嘉行）

針對焦糖認同確診者「積極染疫」的言論，親綠的家醫科醫師吳承羲在粉專「東村誠醫師的診療室」發文批評，「我要來展現1450的意地了，自己人幹傻事說傻話，我們自己先處理，而且炮得比外人還要凶。」

吳承羲醫師直言，「焦糖這次真的是炸鍋了，這樣的言論只會白白送槍給對手！」他認為積極染疫只會更添亂、更加速醫療崩壞的速度，「這根本是在賭命，叫你共存，不是叫你故意白目去招惹它，想要挑戰達爾文的天擇論。」

另外，親綠臉書粉專「莫羽静與她的墨水故事」也發文批評，「我不認同這種行為，甚至如果不是有點交情，我可能會罵的很難聽」，其認為「積極染疫」若這是正確的，那現在就該解除口罩禁令。目前台灣就是希望平滑曲線，以台灣的醫療能量壓低致死率，這個做法跟日本目前一樣，同時因為曲線比日本之前更平滑，民眾自主防疫積極，有望超越日本達成更低的致死。



「莫羽静與她的墨水故事」認為，這種情況下鼓吹「積極染疫」就是在添亂，就是在造成曲線不平滑，換來的就是更緊繃的醫療壓力，然後致死率就無法壓低，更何況出此言論者還有一個5歲小孩。

▼他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）