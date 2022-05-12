張斗輝掌台高檢檢察長呼聲高　林錦村料接法務部次長

▲法務部明日將公布新一波檢察長人事異動，預料將由法務部次長張斗輝（左）榮升高檢署檢察長，檢察司長林錦村（右）接任法務部次長。



圖文／鏡週刊

法務部明天（13日）即將公布新一波檢察長人事異動，由於這次新派任檢察長預估4到6位，競爭激烈，預料將由法務部次長張斗輝榮升高檢署檢察長，至於法務部次長則可望由檢察司長林錦村接任，新北地檢署檢察長極可能由保護司長毛有增出任，台中地檢署檢察長黃謀信接任檢察司長的呼聲最高，至於台北地檢署檢察長林邦樑則預料留任。

張斗輝現年65歲，司法官學院第20期結業，曾任澎湖、屏東、彰化、台中地檢署、台南高分檢等檢察長，任職期間不但首創卷證數位化、毒品資料庫、扣押物變價拍賣等，他在擔任次長時，更負責推動新世代反毒策略，成功抑制新施用毒品的人口數量。

張斗輝過去在台中地檢署檢察長任內，極力打擊詐騙集團，偵破不少矚目大案，此外，由於近來通膨問題嚴重，他也是行政院跨部會「物價聯合稽查小組」召集人，每天一早都邀集相關單位承辦人，力求物價穩定，不但深得府院高層激賞，更獲基層檢察官一致肯定。

▲張斗輝過去在台中地檢署檢察長任內，極力打擊詐騙集團，偵破不少矚目大案。



至於檢察司長林錦村是司訓所28期，最近才拿到博士學位，一旦榮升法務部次長，可說雙喜臨門，他的資歷完整，曾任花蓮及屏東地檢署檢察長，曾入選行政院模範公務員，歷任檢察司副司長及台北地檢署襄閱主任檢察官兼發言人、且曾擔任高檢署派廉政署主任祕書。

▲林錦村最近才拿到博士學位，一旦榮升法務部次長，可說雙喜臨門。



毛有增則是司法官學院30期結業，曾任金門、南投與台中地檢署檢察長，調任法制司長後，再任保護司長，此次殺出重圍，最後敗部復活擊敗另位強勁對手，備受檢察界矚目，這回可望出線回到他早年任職的新北地檢署擔任檢察長。

此外，台中地檢署檢察長黃謀信，33期司訓所結業，辦過超級多矚目弊案，他曾任澎湖、屏東檢察長與檢察司副司長，不論能力、敬業態度或專業與道德操守等各方面條件，堪稱檢察界明日之星，至於廉政署長是否由高雄地檢署檢察長莊榮松接任，也成為明天檢察人事關注的另一焦點。

▼毛有增（左）可望出線回到他早年任職的新北地檢署擔任檢察長；黃謀信（右）堪稱檢察界明日之星。







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