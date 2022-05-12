辱女藝人「偷吃別人老公」　《大學生了沒》蘿莉塔輕判2個月

▲女藝人李沐晴（中）指控通告女藝人蘿莉塔（本名李晨菲）留言誹謗她，與律師到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

從電視節目《大學生了沒》出道的通告女藝人蘿莉塔，2020年在網路留言指稱女藝人李沐晴「已經吃別人的男友&老公很多次」等語，蘿莉塔被控涉犯加重誹謗罪嫌，出庭反擊李女「約砲我男友」還藉提告對她潑髒水，惹怒已是人母的李女痛批「在胡說什麼」，檢方也指蘿莉塔「其心甚為惡劣」、請求重判，台北地院今輕判蘿莉塔2月徒刑、得易科罰金6萬元，可上訴。

雙方今都沒到庭聆判。本案源於蘿莉塔（37歲，本名李晨菲）前年（2020年）6月26日，在臉友「Alison WaWa Liu」辱罵李沐晴的一篇PO文，以帳號「Lolita Lee」留言附和「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ」、「有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」。

▲蘿莉塔（李晨菲）被女藝人李沐晴指控加重誹謗，她到台北地院出庭堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

蘿莉塔更指稱李女「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」等語。李沐晴提告追究8名網友，檢警僅揪出蘿莉塔留言惹禍，至於原PO跟其他附和的留言者，暫時查不出身分。

蘿莉塔到案否認意圖誹謗，辯稱留言分享自己被劈腿的經驗和心情，不是針對李沐晴，但檢方質疑蘿莉塔留言方式，所有人看了都知道她在說李女，內容都屬私德、跟公益無關，且已貶損李沐晴名譽，據此依加重誹謗罪嫌起訴。

蘿莉塔出庭堅稱無罪，自稱「我手上很多證據，是我親身經歷」，她說自己前男友當年親口招認，被李女單獨約出去，有發生「逾矩」的事情，蘿莉塔說當時不認識李女，設法透過關係私訊李女套話，李女親自回應「他以前從來沒有這樣對我過，我想他應該是喝太醉了」。

蘿莉塔認為這代表李女已經「證實」，所以她合理相信男友跟李女「發生男女之間的事」，所以「我是有證據認定李女『約砲』我男友！」蘿莉塔更聲稱起初不把話講明，是要保護已婚有小孩的李女，「因為我來自單親家庭」，不料李女卻提告對她潑髒水，把不開心的事都倒在她身上，「我才決定繼續打官司」。

▲李沐晴（左）指控蘿莉塔（李晨菲）加重誹謗，到台北地院開完庭堅稱會求償。（圖／記者黃哲民攝）

李女按捺不住，當庭痛批蘿莉塔：「在胡說什麼！」李女並引用作家吳淡如的文章：「社交媒體中的匿名者，常常像得了狂犬病一樣，進入別人家裡亂咬！」她認為蘿莉塔「就是這樣」，希望法官重判，不要縱容。

李女受訪說原本認為蘿莉塔道個歉也就算了，不料每次開庭持續遭對方侮辱、誹謗，「她不是年幼無知，只因為情傷就傷人毫無底線可言，非常可怕！」她覺得蘿莉塔沒救了，「從第一庭，持續侮辱我到今天，簡直就是毫無極限，我覺得真的受夠了，真的太過份了！」

公訴檢察官也當庭爆發，指蘿莉塔為了脫罪，不惜傷害別人，「其心甚為惡劣」，犯後一再說謊的行為應受法律評價，請求法官從重量刑。蘿莉塔開完庭受訪，僅低聲強調：「我就是沒有說謊！」