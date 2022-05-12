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喀麥隆飛機墜毀！傳機上11人全數喪命　2007年來首起重大空難

▲▼非洲國家喀麥隆（Cameroon）11日一架飛機失聯後墜毀。（圖／翻攝自Cameroon News Agency）

▲法新社指出，這是喀麥隆2007年以來發生的首起重大空難。（圖／翻攝自Cameroon News Agency）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家喀麥隆（Cameroon）11日一架飛機起飛後不久失聯，隨後墜毀在該國中部一片森林中，已知機上載11人，且當時天候不佳。地面與空中救援行動已展開，當地媒體Cameroon24宣稱，飛機墜毀後似乎無人生還，但當局尚未證實這項消息。

綜合路透、法新社報導，這架小型飛機11日下午2時左右從首都雅溫德（Yaounde）恩西馬蘭機場（Nsimalen Airport）起飛，但過沒多久就失聯。已知航空交通管制人員與這架飛機失去無線電訊號聯繫時，首都天候狀況不佳。

當局隨後展開空中與地面搜救行動，但最終在距離首都東北部約150公里處的森林中發現飛機殘骸。官員表示，救援人員正嘗試救出機上的人。

不過當地媒體Cameroon24宣稱，飛機墜毀後似乎是無人生還，但這則消息尚未經官方證實。目前還不清楚墜機原因，已知這架班機由喀麥隆石油運輸公司租下，機上載著機組人員及公司員工。

法新社指出，這是喀麥隆2007年以來發生的首起重大空難。2007年，肯亞航空一架班機載114人從杜阿拉國際機場（Douala Airport）起飛後墜毀，無人生還。

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