　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏南刻松新政權：盼「年底前」併入俄羅斯聯邦

▲▼烏克蘭婦女搭車逃離飽受戰爭摧殘的赫爾松(Kherson)。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭婦女搭車逃離飽受戰爭摧殘的刻松。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

烏克蘭南部刻松（又譯赫爾松，Kherson）地區由莫斯科扶植的當局今天表示，他們計劃籲請俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）讓刻松地區成為俄國的一部分。

俄軍2月24日對烏克蘭展開軍事行動後，刻松是第一座落入俄軍掌控的大城市。

數家俄國新聞通訊社報導，親俄刻松當局官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）說：「之後會要求讓刻松地區完全隸屬於俄羅斯聯邦。」

他還說，「年底前」刻松將完全依照俄羅斯法令治理。

刻松地區位於克里米亞半島（Crimea）正北方，對於克里米亞的飲用和灌溉水源至關重要。這座半島原屬烏克蘭，2014年就被莫斯科併吞。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月23日表示，若俄國運用「假公投」來合理化對刻松等俄國占領區的併吞，恐危及基輔與莫斯科的協商。

澤倫斯基說，這類作為將代表之前所有外交會談都是「謊言和政治作秀」。

莫斯科當局2014年閃電出兵占領克里米亞半島，一個月後在當地舉辦公投，結果為壓倒性支持併入俄羅斯。烏克蘭與西方都認定那次公投不合法。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問及刻松加入俄羅斯一事時則說，居民的命運應當由他們自己決定，但這類決定必須有清楚的法律基礎，「如同克里米亞的情況」。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
首波梅雨「水彈狂灌4天」　全台濕冷降10°C雨最猛時間點曝
4300元活海鮮遭調包！他一吃發現是「冷凍花蟹」氣炸
豪門婚變公婆「參戰」提告討豪宅　網紅媳婦敗訴理由曝
高空彈跳「保命繩」斷了！他秒墜13樓高水壩　恐怖影片曝
何韻詩違反香港國安法！「612人道支援基金」5信託人被逮
阿翔出外景曝高鐵車站「疫情奇景」！　感慨：再撐一下
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏南刻松新政權：盼「年底前」併入俄羅斯聯邦

M109A6軍售台灣生變　美國建議：買更新型「M109A7自走砲」

亞速鋼鐵廠還有1000烏軍死守 　數百人受傷需後送

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

日17人團隊拍一鏡到底　神還原《柯南》開場白

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

烏南刻松新政權：盼「年底前」併入俄羅斯聯邦

M109A6軍售台灣生變　美國建議：買更新型「M109A7自走砲」

亞速鋼鐵廠還有1000烏軍死守 　數百人受傷需後送

富智康首季虧損大幅收斂　戰爭、疫情、政治恐影響Q2持續虧損

美眾院通過「400億美元」增援烏克蘭案　俄批華府發動代理人戰爭

回應其他作弊球隊　太空人老闆嗆：是我就會閉嘴

盤點「4台最吸引異性重機」！本田小狼、哈雷Sportster 48入列

味全打者都很強　王溢正想法簡單：一個一個抓

不只教跳操！劉畊宏曝飲食方式「這是最關鍵一步」　3重點換健康身體

首波梅雨「水彈狂灌4天」全台濕冷降10°C　周末最猛！大豪雨恐至

北一女網紅學霸分享讀書密技　新北市圖伴考生迎戰大學考招

沈建宏新冠排不到線上看診　診所委屈炸：已經加班診治300多人了

桃園雲豹3連戰重啟　主場移師桃園巨蛋

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

軍武熱門新聞

亞速鋼鐵廠仍有1000烏軍死守！

美國建議台灣：買更新型「M109A7自走砲」

烏南刻松：盼併入俄羅斯聯邦

敖德薩遭4枚高精準縞瑪瑙飛彈攻擊

烏軍精銳第24機械旅從烏東撤退

中國10億美元S26T潛艦大單吹了？

烏情報局長曝「戰爭結束2可能」：普丁死或俄分裂

步槍強壓在床上　女遭2俄軍性侵12小時

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

俄軍坦克陷「彈簧玩偶匣效應」　西方早發現

加國中將稱解放軍干擾飛行　陸國防部回應了

美第七艦隊司令：關注中國擴軍及俄在太平洋動向

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

更多熱門

相關新聞

美眾院通過400億援烏案　俄批華府發動代理人戰爭

美眾院通過400億援烏案　俄批華府發動代理人戰爭

美國聯邦眾議院昨天通過增援烏克蘭400億美元法案，前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天批評美國對俄羅斯發動「代理人戰爭」。他還說，美國經濟將自食惡果。

烏克蘭赫爾松「新領導層」呼籲：併入俄羅斯

烏克蘭赫爾松「新領導層」呼籲：併入俄羅斯

波蘭總理：普丁比希特勒危險　恐踏進歐洲

波蘭總理：普丁比希特勒危險　恐踏進歐洲

普丁罕見道歉止血！楊永明曝以色列接受道歉理由

普丁罕見道歉止血！楊永明曝以色列接受道歉理由

烏克蘭人收到了！台灣志工募4噸物資送暖

烏克蘭人收到了！台灣志工募4噸物資送暖

關鍵字：

俄烏戰爭刻松赫爾松Kherson

讀者迴響

熱門新聞

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

金剛、小嫻被爆已分手！「個性差異難磨合」搬出愛巢

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

男星認是更生人「還在假釋期」

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

「不知小孩是老公還公公的！」人妻偷吃懷孕了

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面