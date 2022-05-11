烏南刻松新政權：盼「年底前」併入俄羅斯聯邦

▲烏克蘭婦女搭車逃離飽受戰爭摧殘的刻松。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

烏克蘭南部刻松（又譯赫爾松，Kherson）地區由莫斯科扶植的當局今天表示，他們計劃籲請俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）讓刻松地區成為俄國的一部分。

俄軍2月24日對烏克蘭展開軍事行動後，刻松是第一座落入俄軍掌控的大城市。

數家俄國新聞通訊社報導，親俄刻松當局官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）說：「之後會要求讓刻松地區完全隸屬於俄羅斯聯邦。」

他還說，「年底前」刻松將完全依照俄羅斯法令治理。

刻松地區位於克里米亞半島（Crimea）正北方，對於克里米亞的飲用和灌溉水源至關重要。這座半島原屬烏克蘭，2014年就被莫斯科併吞。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月23日表示，若俄國運用「假公投」來合理化對刻松等俄國占領區的併吞，恐危及基輔與莫斯科的協商。

澤倫斯基說，這類作為將代表之前所有外交會談都是「謊言和政治作秀」。

莫斯科當局2014年閃電出兵占領克里米亞半島，一個月後在當地舉辦公投，結果為壓倒性支持併入俄羅斯。烏克蘭與西方都認定那次公投不合法。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問及刻松加入俄羅斯一事時則說，居民的命運應當由他們自己決定，但這類決定必須有清楚的法律基礎，「如同克里米亞的情況」。