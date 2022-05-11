一鍵高畫質直播　SONY 旗艦新機Xperia 1 IV正式發布

▲Sony今日正式對外發表旗艦新機Xperia 1 IV。（圖／SONY提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Sony今日正式對外發表旗艦新機Xperia 1 IV，是一款領先業界拍照與攝影功能的智慧手機，三鏡頭皆支援4K 120fps高幀率錄影，這台新機除了延續一如既往的強大攝影功能之外，也特別加強直播功能，滿足各式直播需求。不過值得注意的一點是，新機為了環保需求，除了不附上充電頭之外，也取消附贈連接充電線。

攝影功能

具備16mm超廣角鏡頭、24mm廣角鏡頭，以及全球首創85–125mm潛望式望遠光學變焦鏡頭，方便創作者拍攝各種影像內容。潛望式望遠光學變焦鏡頭85–125mm為全焦段光學變焦，即便拍攝遠方的文字、人物或風景，也都可清晰保留細節。三鏡頭皆採用ZEISS T*增透及抗反射塗層鍍膜，能有效減少反射光線、抑制暈光及強化對比。

不僅如此，Xperia 1 IV三鏡頭均搭載1,200萬畫素的Exmor RS™ for mobile感光元件，首度支援120fps高速讀取。同時自拍鏡頭全新升級至1,200萬畫素，在暗處拍攝時，能自動開啟HDR模式，調整照片的暗處與亮處，讓照片色彩更豐富飽和。自拍鏡頭更能以全新4K HDR解析度錄影。

▲Sony Xperia 1 IV 配備 85–125mm潛望式望遠光學變焦鏡頭。（圖／SONY提供）

直播增強

在Videography Pro功能提供全新的即時直播功能，可以透過Xperia 1 IV即時直播至YouTube影音平台，搭配眼部及物件即時追蹤對焦的效果隨時準焦，不僅改善直播品質也簡化直播流程。使用Videography Pro功能錄影時，更可搭配Sony獨家推出的Vlog專屬外接螢幕與GP-VPT2BT等藍牙無線遙控拍攝握把，透過主鏡頭進行直播。

規格

Xperia 1 IV搭載高通Snapdragon® 8 Gen 1處理器，支援5G網路連線與Wi-Fi 6，內建續航力保證三年以上的5,000mAh大電池容量，支援PD 30W快速充電，只需短短30分鐘，電量即可達50%，並支援無線充電及無線反向充電。Xperia 1 IV擁有IP65/68防水防塵等級，且正反面均採用全新Gorilla® Glass Victus™。

環保政策

SONY表示，致力於環境零負擔的環境保護計畫「Road to Zero」期望於2050年實現目標。Xperia 1 IV與前代機種相同，完全以紙質取代包材，且包裝尺寸比舊有機種減半，不再附上充電器或充電線，既減輕運送重量，也讓運送過程的二氧化碳排放降低36%。