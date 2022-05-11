快訊／南高屏大雷雨　專家示警：今僅前菜！「主菜」後天到

▲南高屏大雷雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（11日）7時半持續對台南市、高雄市發布「大雷雨即時訊息」，另也加入屏東縣，這3縣市大雷雨至上午8時半。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今只是「前菜」，「主菜」周五到。

►大雷雨示警區域：

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台南市：柳營區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、歸仁區、永康區、東區、北區、安南區、安平區、中西區

高雄市：鳳山區、大寮區、大樹區、仁武區、鳥松區

屏東縣：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、內埔鄉、竹田鄉

彭啟明在臉書提醒，這兩天是很不舒服的南風+華南雲雨帶移入，斷斷續續，這還是前菜，主菜是周五下半天到晚上的梅雨鋒面報到，持續到周末或到下周一、下周二，請保持留意關注，趁這幾天有點小空檔，做好該有的防災應變。

▼南高屏大雷雨。（圖／氣象局）



氣象局也對高雄市、台南市和嘉義縣發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今嘉義、台南及高雄有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今天上半天之前，各地容易有短暫陣雨發生，且空檔比較少，尤其在西半部沿海地區及恆春半島容易有局部較大雨勢發生的機率，下半天開始，各地仍不時有局部性陣雨，但雨勢稍趨緩，空檔比較多；另外，各地山區在中午過後受太陽加熱影響，局部降雨還是很明顯，並且容易發生局部性大雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

