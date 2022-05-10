近60年來首次！　英國女王「行動不便」缺席國會開議大典

▲ 英國女王去年出席國會開幕大典畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）過去幾乎每年皆親自出席國會開議大典，但白金漢宮9日宣布，她因「偶發行動不便」，將不出席10日的典禮，由查爾斯王儲代為致辭。這是女王近59年來首度缺席這項儀式，也象徵查爾斯王儲職責的重大轉變。

根據《衛報》，白金漢宮9日聲明宣布，女王持續出現偶發性行動不便問題，與醫師討論後，不得已決定不參加10日的國會開議儀式，由威爾斯親王查爾斯代為宣讀御座致辭。英國首相官邸發言人對此表示，首相完全尊重女王意願，也感謝威爾斯親王願意代表女王致辭。

女王自1952年登基以來，僅1959年及1963年因懷有安德魯王子及愛德華王子，不克出席2次以外，每年皆親自參加國會開幕大典，此次是時隔59年首度缺席。

儀式上帝國王冠仍會被送往議會，御座將留空，查爾斯和妻子康瓦爾公爵夫人卡蜜拉坐在平時的座位上，劍橋公爵威廉王子則坐在卡蜜拉對面。這是查爾斯首度承擔國家元首的重要憲法職責，被解讀為他身為候任英王的職責有了重大轉變。

另一方面，女王去年秋天以來就出現行動不便問題，上周也傳出她不會參加今夏白金漢宮及愛丁堡荷里路德宮的遊園會。

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