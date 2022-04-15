梅根睽違2年見英國女王了！　陪著哈利回家「解開誤會」

▲梅根與英國女王伊莉莎白二世據悉已經近2年沒有見面。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

脫離英國王室的哈利（Harry）與夫人梅根（Meghan）去年上節目爆料在英國生活的諸多不滿，據傳因此和王室成員鬧翻。據英媒報導，夫妻倆近日在飛往荷蘭參加活動途中於英國稍作停留，並到溫莎城堡探望祖母女王伊莉莎白二世、父親查爾斯王儲，為「消除誤會」而私下見面。這也是梅根睽違近2年首次見到女王。

《每日郵報》報導，37歲的哈利從去年4月在菲利普親王喪禮後就沒有再見過奶奶，但當時因為對新冠疫情的限制，兩人的接觸可能會受到限制。而40歲的夫人梅根最後一次見到女王是在2020年3月8日的大英國協日儀式上，但她表示自己會定期和女王視訊通話。梅根從脫離王室媳婦的身分後，如今首次踏上英國的土地。

▲梅根2021年與哈利接受美國知名媒體人歐普拉採訪時脫口，王室成員因膚色而對他們一家有所言詞。（圖／路透）

報導指出，哈利與梅根預計前往荷蘭出席「不可征服運動會」（Invictus Games）體育賽事，據傳兩人13日先抵達英國，住在浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），由於行程保密，目前尚不清楚他們是乘坐私人飛機或買票搭機。夫妻倆的發言人14日證實，哈利和梅根曾去溫莎城堡會見女王。

據《每日郵報》了解，夫妻倆的現身已經造成溫莎家庭公園內部一陣熱議，但大兒子亞契（Archie）與去年6月才出生的小女兒莉莉貝（Lilibet）並未同行。報導稱，哈利夫婦不僅見了女王，也與查爾斯王儲與夫人卡蜜拉見面。此前，兩人在美國接受訪問時因批評王室，而傳出和王室成員鬧僵，查爾斯王儲更被爆料不樂見哈利出版回憶錄，因為他擔心這會是夫妻倆進一步用來和王室「算帳」的工具。

▲外界普遍猜測，梅根是哈利與英國王室決裂的導火線 。（圖／路透）

哈利日前因缺席菲利普親王逝世1周年的追悼會，而遭受輿論嚴厲批評，原因是英國內政部取消了對他和梅根的人身保護，儘管哈利表示他可以自己付錢雇用保鑣。儘管當時他對外宣稱，自己想盡快見到祖母，也想帶孩子來英國，但因為太危險而作罷。王室作家丹皮爾（Phil Dampier）認為，缺乏安全只是藉口，哈利缺席的真正原因是與家人間的巨大感情裂痕。

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