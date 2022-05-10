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蘋果三星Google旗艦機保值度比拚！　貶值快慢「最多差3倍」

▲iPhone SE開賣。（圖／記者陳俐穎攝）

▲國外二手交易平台SellCell研究各大廠旗艦機保值度。（示意圖／記者陳俐穎攝）

記者吳珍儀／綜合報導

根據國外二手交易平台SellCell的研究顯示，三星於今年2月發布Galaxy S22系列，於推出僅兩個月後，S22產品線整體價值縮水46.8%，相較於iPhone 13‌在推出兩個月後，價值僅損失16.8%，貶值速度約是iPhone 13系列的三倍之快。

此外，同為安卓陣營的Google Pixel 6，在推出兩個月後價值下跌41.5%。與 ‌iPhone 13‌機型相比，價格都有相當大的下降。

而各廠牌中，保值度最差的機型分別是，Galaxy S22系列的128GB版本​​Galaxy S22+ 5G，到第二個月價值損失53.8%；128GB版本​​的Pixel 6 Pro，跌價44.2%；以及 ‌iPhone‌ 13‌ mini，到第二個月價值縮水29.2%。

相反的，保值度最佳的為，三星 Galaxy S22 Ultra 5G，推出兩個月跌價41.7%；128GB版本的Pixel 6，發布兩個月價值下跌33.1%；而128GB版本的 iPhone 13 Pro Max，則僅損失3.8%價值。

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