疫情狂燒！健保「部分負擔調漲」要延後上路？陳時中鬆口：討論中

▲健保調漲部分負擔，原訂在5/15上路。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

行政院日前已公告健保部分負擔修正案，並自5/15本週日正式生效，但近期國內本土疫情爆發，外界也關心衛福部是否會考慮等疫情過後再調漲？對此，衛福部部長陳時中今表示「相關事情在討論中。」

健保署在2/25公布部分負擔調漲草案，慢箋領藥、檢驗檢查與輕症掛急診都喊漲價。其中漲最多的為輕症到大醫院急診看病，若檢傷分類在4、5級，將被收取800元。另外，慢箋第一次依然比照門診藥品收費，但之後若改到地區醫院、基層診所或社區藥局領藥，就可比照現行方案免收部分負擔，醫學中心、區域醫院則仍須每次收取100元基本定額。

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部分負擔預告在3月底屆期，健保署與社保司在蒐集各界意見後，又對預告版本進行微調。在放寬收費級距後，原本受藥品部分負擔影響人數，從1285萬人降至896萬人；檢驗檢查影響人數也從1318萬人降至981萬人。相關新制當時拍板在5/15上路。

不過由於台灣在4月初爆發新冠本土疫情，延燒至今已經單日破4萬例，民眾也塞爆急診做採檢，醫療需求瞬間大增。對此，外界近期也有聲音認為是否要等這波疫情過後，再做調漲。陳時中雖未給出肯定答案，但透露「相關事情在討論中。」