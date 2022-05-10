台灣「27歲海歸富二代」竟是假的！　10多位富家女被騙財色

▲徐男（右）假扮富二代，用各種名目詐騙A女（左）近150萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

NETFLIX紀錄片《Tinder大騙徒》在串流平台播出後引發熱議，而類似情節在台灣早就真實上演！扮成多金富二代的徐姓男子，短短幾年就詐騙十餘人得逞。

本刊循線找到多名受害者，發現幾乎都是透過手機交友軟體結識徐，看到對方放在社群軟體的照片，不乏開法拉利、瑪莎拉蒂、麥拉倫等名車，出入高檔五星級飯店，因而落入陷阱，跟《Tinder大騙徒》劇情幾乎如出一轍。

▲NETFLIX紀錄片《Tinder大騙徒》中的以色列騙子西蒙，常在交友軟體上貼出私人飛機等炫富照。

《Tinder大騙徒》暴紅，佯裝成鑽石大亨之子的男主角西蒙，利用手機交友軟體騙財騙色，以愛情龐氏騙局過著奢華生活。

▲3名受害者出面控訴，呼籲徐男出來面對。

台灣也出現情節雷同的案件，27歲的徐男佯裝富二代，穿名牌、開名車，入住五星級飯店，還聘請私人保鑣，營造多金形象，再利用手機交友軟體尋找家境或收入不錯的女子交往，等獲取對方信任後，就以事業出現糾紛、跟富爸爸吵架被斷金流為由，借錢周轉，錢一到手旋即人間蒸發，受害者至少11人，詐騙金額逾500萬元。

▲徐男為增加故事真實性，還曾請呂姓退役軍官（圖）擔任保鑣隨從。

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