比飲料店好喝！她買「紙盒無糖綠+鮮奶」超美味　老饕加碼特調組合

▲網友分享將兩種市售罐裝飲料混搭，好喝程度更勝手搖飲。（翻攝全聯消費經驗老實說臉書）



圖文／鏡週刊

台灣堪稱飲料王國，街道上不但飲料店、茶舖林立，更發展出享譽國際的珍珠奶茶；便利商店的冰箱裡，也充斥著琳瑯滿目的各式飲料，許多民眾更會嘗試調配獨家配方的飲料。

日前一位女網友就在臉書「全聯消費經驗老實說」發文表示，她買來罐裝的無糖綠茶與全脂鮮奶，將兩者調和之後變成奶綠，好喝程度爆表，甚至「比飲料店還要好喝」！至於混合的比例如何，她則表示，「比例就是，你愛奶味，鮮奶就多一點；你愛茶味，茶就多一點，我個人是奶多一點」。

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女網友的這篇分享，引來網友認同，「我也常這樣喝」「真的！而且又沒那麼甜」「我也都這樣加在一起喝」。

此外，也有許多網友分享自己獨創的飲料混搭祕方，「之前會純喫茶綠茶+養樂多，跟外面手搖飲的多多綠一樣」、「我是綠茶加多多和柚子醬，或是百香果」、「可以加幾顆梅子喔，變梅子綠」、「立頓或是天仁茶包+光泉鮮奶，冷熱皆宜，個人感覺更優」、「紅茶加鮮奶也好喝，再加布丁和義美珍珠，免去搖搖店了」、「純喫茶（紅、綠茶）搭上高大牛奶，鮮乳坊都非常好喝」、「茉莉蜜茶+牛奶也很好喝」。



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