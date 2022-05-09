快訊／桃園區4.1萬戶這2天停水8小時　配合捷運綠線G9站施工　

▲配合捷運綠線G9站施工，桃園區29個里停水。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

台水公司配合桃園市政府捷工局綠線G9站工程，辦理「桃園區力行路300mm管線遷移」，將於5月23日22時起至24日6時止，共8小時，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，市府經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水有桃園區29個里，影響戶數約41,000戶。

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市府經濟發展局表示，此次停水區域包括： 桃園區/東埔里、長德里、永安里、中和里、永興里、西門里、民生里、慈文里、長美里、西湖里、文昌里、東山里、文化里、東門里、北門里、信光里、朝陽里、長安里、文明里、南華里、武陵里全里及南門里、玉山里、中寧里、南埔里、同安里、中興里、青溪里、光興里部分地區。

水壓降低區域：桃園區/大興西路一段、同安街、南平路、經國路、天祥三街、天祥五街、新埔七街沿線街道巷弄。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。