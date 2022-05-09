7天恐破50萬例！醫憂「醫療資源排擠」：急著PCR，不要妨礙別人CPR

▲亞東醫院院長邱冠明。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情還在延燒，中央也預估5/20~6/10會是高峰期。亞東醫院院長邱冠明今也到指揮中心記者會分享照護經驗，他表示，新冠疫情一度讓急診人數降到最低點，但過去一個月急診人數急速上升。他呼籲「當大家關心自己的PCR，不要妨礙別人CPR」，家是最好的選擇，沒有明顯嚴重症狀的人待在家裡等待病毒清零是最安心的選項。

邱冠明說，這段時間急診壅塞，過去用小部分資源處理確診者是少數，但7天累計超過50萬確診，確診者需求可能影響非確診者的急性需求，對非確診者的醫療排擠，會大於確診者本身的傷亡。

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他指出，4月初開始專責病房區滿了就開，開了就滿，滿了又再開，這不是一個可持續的營運模式，對任何機構或是對全國防疫來講，都不是一個好方法。

邱冠明也坦言，事實上新冠病毒一度讓急診來診人數降到十年平均最低點，但在過去一個月迅速上升，過去這段時間因為PCR採檢和有症狀快篩陽等相關需求，看出總急診人數迅速攀升超過8倍，坦白說目前還是維持上升趨勢。

他也提到，過去一個月來很多朋友問該如何做，其實家是最好的選擇，沒有明顯嚴重症狀的人就待在家裡，跟同住家人一起等待病毒清零是最安心的選項，畢竟集中檢疫所或病房都不是大家所想像的舒適，「當大家關心自己的PCR，不要妨礙別人CPR。」

