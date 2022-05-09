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文化部再推藝文紓困「最高補助250萬」　演出取消受損都可申請

▲台北市 中正紀念堂 國家音樂廳 國家戲劇院▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲表演藝術產業再度受到疫情衝擊。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

本土疫情升溫，近來許多演出也因演員隔離或確診、防疫考量等因素，紛紛取消或延期，營收也受到影響，文化部今（9）日宣布將推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」，支持藝文產業邁向正常營運，補助額度最高以250萬元。

文化部表示，表演藝術產業具籌備期長，但整年收入僅靠數場演出票房的特殊性，團隊在歷經2年多疫情襲擊多波停演，正逐步邁向正常演出之際，卻又面臨與先前場館受防疫管制截然不同的考驗，包含演出人員確診或需居隔，以致演出臨時取消或延期、觀眾進場信心不足等。
 
文化部指出，以OPENTIX售票系統數據為例，今（2022）年4月份停演場次計46場、票房損失約1644萬元；照常演出節目退票比例約5%、延期演出退票比例約11%；整體票房收入則較疫情前的2019年、振興期的2021年同期分別減少33%、27%，皆顯示表演藝術產業確實受到另一波挑戰。
 
對此，文化部除已向指揮中心提出「以篩代隔」等配套計畫，並推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」。在今年4月1日至6月30日舉辦的表演藝術活動，因受疫情影響而有人員確診或為密切接觸者需居家隔離、場館清潔消毒閉館，導致活動取消、延期，以及活動如期辦理但受疫情影響觀眾入場意願或有退票事實等，可由活動的主辦或演出單位提出補助申請。
 
補助項目包含國內表演藝術節目已支出的演出製作費、行銷文宣費、場地及設備租借費、排練費、團隊支付售票系統之退換票手續費等，補助額度最高以250萬元為上限。申請方式一律採線上，自5月16日上午9時～7月15日23時59分受理申請。
 
文化部強調，各類型藝文產業在面對防疫新階段，皆有不同樣態的挑戰需克服，文化部將持續與各產業溝通，瞭解產業需求並提出相應支持政策，包含已規劃書展及文博會展位費補助最高7成、視覺藝術支持與相關藝博會補助、出版及獨立書店線上或實體書展與閱讀推廣計畫、國片聯合行銷計畫，以及演藝團體紓困貸款利息補貼延長至5年與規劃延長還款期限（含寬限期）、相關補助案執行期間調整的行政調控機制等，文化部將陸續對外公布說明。
 
受疫情影響表演藝術事業營運補助申請須知：https://www.moc.gov.tw/information_250_145264.html

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▼文化部推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」懶人包。（圖／文化部）

▲▼文化部推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」（圖／文化部）

▲▼文化部推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」（圖／文化部）

▲▼文化部推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」（圖／文化部）

▲▼文化部推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」（圖／文化部）

▲▼文化部推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」（圖／文化部）

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