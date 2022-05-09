打造醫養心動新服務　輔大積極與業界產學合作

▲左起：輔大副校長謝邦昌、秒秒聚商朱傑麟董事長。（圖片提供：輔仁大學，下同）

生活中心／綜合報導

輔仁大學與秒秒聚商合作以「醫養心動健康景觀樂活智慧宅」產學合作研究計畫，運用AI協助健康管理，進行精準醫康養服務，利用遠距，達到服務零時差，建立以輔大醫院為核心的完整醫養心動健康景觀樂活智慧宅及醫康養服務的新據點，創設一個「具品質、有服務、具創新」多元且享有健康管理、樂活養身的青銀共居住宅。

醫養心動智慧養身宅-打造充滿智慧、活力、自尊、自由的新型樂活居

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生活中之健康促進及健康照顧維護，讓高齡者具有尊嚴的健康活力，營造高齡者「心」情的愉悅，目前各界都在努力的方向。高齡者的健康促進，藉著運「動」以及延緩失能活動，融入各種慢病防治、失智防治、認知學習、懷舊、健康識能、營養保健、藝術、歷史、文化、感官、音樂、科技、建築、設計、無障礙、通用設計、賦能等元素，醫療產業界的最新趨勢為運用資訊科技將整個產業鏈串聯起來，著手開始打造醫療生態圈，除了整合現有校內資源外，更積極與產業界合作，期待能展現新風貌。

▲醫養心動醫療網建構。

為提升華人大健康的品質水準，輔仁大學與秒秒聚商雙方以產學合作方式，以提升醫養心動創新整合資源之目標，從醫養心動相關領域中(大健康平台、互聯網醫院、醫療媒體行銷、線上諮詢、醫療大數據、醫院資訊化、人工智慧、精準醫療、智慧醫療等)，展開學術和技術交流搭建學術科研及產學合作資訊橋樑參與聯合或共同研究專案並開發生技醫療養生健康相關產品國際化線上合作。

輔大與秒秒聚商公司，雙方將共同規畫跨領域健康服務平台，並針對有意轉型的建案標的，建立智慧健康宅服務平台，利用人工智慧等發展，結合軟硬體設備，完善醫養心動健康宅之規畫，再藉由智慧型穿戴式裝置偵測服務人員之心率、血壓、動作等數據，除了監測服務人員健康狀況外，亦進行健康評估以及健康管理建議，未來更將相關生理數據整合並建構健康風險評估模型，提供服務人員健康狀況異常示警服務，並配合醫養心動核心服務，結合醫療院所，在地診所、藥局、健身與運動醫學的服務，軟硬結合，落實「醫康養合一」的照護服務，從預防、治療到康復康養，以「醫養心動」帶動在地化長照 2.0 與智慧醫療的結合，雙方結盟，在大健康的各項領域下深度合作，共創雙贏局面。