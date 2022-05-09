他撞死人遭求償千萬　「表哥」天天靈堂捻香省下920萬

▲代客道歉公司人員圍著電腦開會，討論如何替肇逃當事人向被害人道歉。



圖文／鏡週刊

這家台灣首間代客道歉公司，每個月約承接20多件客戶委託，大多是車禍案及傷害案，砲哥透露，會依照每個員工特性及案件類別分派任務，案件執行最快1天，最長則是1年以上，他舉例，該公司一名道歉專員B先生，就曾接下一起死亡車禍的肇事者委託，將近一年天天到靈堂磕頭道歉，終於取得家屬諒解，用誠意將和解金打了好幾折。

這名30多歲的道歉專員B先生，屬於「忠厚老實」型，他回想最棘手的案子，是一起死亡車禍，肇事者被鑑定出需負擔100%的肇事責任後，才上門求助。B先生告訴本刊：「這一聽就很麻煩，因為車禍鑑定拖了1個月，死者家屬認為肇事者不聞不問，情緒沒有出口，我們去道歉，肯定被打！」

為了完成任務，他跟砲哥討論後決定，以表哥的身分，帶著肇事者到喪家磕頭道歉，他們2人從門口一路跪進靈堂，結果一如預料，被氣憤的家屬推打、罵得狗血淋頭，最後被轟了出去。但B先生沒放棄，天天到靈堂磕頭、捻香，後來連死者家屬都覺得煩，叫他不要再去，終於讓事情有了轉機。

B先生透露，他當時設定的角色是冷氣維修工，所以每次去磕頭都穿著連身工作服，腰上掛著維修工具，死者家屬看到他工作辛苦，日子也不好過，還天天前來道歉，不忍再為難，最後同意降價和解，求償金額從原本的1千萬元，一口氣降到80萬元，替客戶省下了920萬元。

▼道歉專員B先生帶著死亡車禍肇事者到喪家下跪，祈求原諒。



另一名道歉專員D先生，今年40歲，是剛入行的菜鳥，因為身段柔軟、能屈能伸，屬於「卑躬屈膝」型，更特別的是，他是從客戶「轉型」成員工。D先生告訴本刊：「我去年出了一場車禍，自己只有外傷，但對方被撞到半癱，對方家屬要求1千2百萬元賠償，但我只是個業務員，怎麼賠得起？當時感覺人生無望，心想不如去坐牢、關一關好了！」

D先生說，就在他心灰意冷時，親友找上代客道歉公司幫忙，沒想到短短幾個月後，公司竟將和解金降為100萬元，他也獲判緩刑，全身而退後，他覺得這個行業不但能助人，還能賺錢，因此決定加入，當起實習生。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【代客道歉新商機3】女祕書虧空公款遭求償 靠「姊姊」跟老闆塞奶免刑責

【代客道歉新商機】替客戶下跪磕頭求和解 專業道歉公司揭祕

【代客道歉新商機1】名嘴嗅到商機創獨門生意 派六旬嬤堂口下跪化解追殺令