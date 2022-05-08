賴清德紀念八田與一談台日關係　「烏山頭水庫灌溉了兩國人心田」

▲副總統賴清德出席「八田與一技師逝世80周年追思紀念會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德8日出席「八田與一技師逝世80周年追思紀念會」時表示，烏山頭水庫灌溉了台日兩國人民的心田，讓大家感情更加親近，兩國邦誼更加穩固；他說，面對未來的國際挑戰，他希望大家能共同合作，解決各種問題，創造台日兩國人民福祉。

賴清德表示，今天是八田與一技師逝世80周年紀念日，感謝農委會及農田水利署不畏疫情，如期舉辦追思會，除了向八田與一技師表達最由衷的感激，也顯見嘉南平原農民以及台灣民眾的飲水思源。

賴清德指出，烏山頭水庫發揮了許多重要功能：第一，讓嘉南平原由不毛之地變為良田，成為台灣最重要的糧食生產基地，也讓台灣以農業為基礎所推動的工商發展，可以順利成功，奠定台灣今天的繁榮。

賴清德說，烏山頭水庫可說是嘉南平原人民生活、農業發展以及工商發展的命脈，未來台灣會更加珍惜烏山頭水庫。

賴清德表示，他非常贊同農委會主委陳吉仲所提到的幾項政策，包括在烏山頭水庫的嘉南大圳沿線設置自行車專用道，讓更多人能親近嘉南大圳的農田水利文化；此外，擴大烏山頭水庫的灌溉範圍，並以八田與一為師，在台灣構築百年的農業建設，讓在因應氣候變遷、水資源更加珍貴的時候，台灣的農業發展可以進一步獲得保障。

賴清德認為，烏山頭水庫的第二大功能，是灌溉了台日兩國人民的心田，讓大家感情更加親近，兩國邦誼更加穩固；而過去幾十年來，有非常多人前來這裡參加八田與一祭典，向八田與一技師的雕像致敬。

賴清德說，看到地震時，日本幫助台灣，台灣幫助日本；疫情來時，台灣捐贈防疫物資給日本，日本捐贈疫苗給台灣，這都是幾十年來長年累積所打下的基礎；而近兩年台灣農產品受到中國打壓，農民遭受很大損失，也有日本朋友幫忙購買鳳梨，這都是台日兩國人民感情深厚的印證。

賴清德指出，未來世界會因為疫情的影響，以及數位經濟、工業4.0、人工智慧新興科技等興起，成為全面智慧化的時代；也會因為地緣政治的變化，包括中美貿易衝突、烏俄戰爭，產業鏈會重組，「更重要的，因為氣候變遷，大家都想朝淨零目標邁進，因此台日如果能共同合作，一定可以創造雙贏」。

賴清德表示，他非常欽佩安倍晉三前首相、菅義偉前首相及岸田文雄首相，不約而同都支持台灣加入世界衛生組織(WHO)等國際組織，堅定主張兩岸應該和平發展，絕對不接受以武力影響兩岸和平。

賴清德希望大家能夠一起把手牽得更緊，面對未來的國際挑戰，能夠共同合作，解決各種問題，創造台日兩國人民福祉。