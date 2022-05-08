馬斯克「44坪超廉價組合屋」曝光　鄰居揭他私下互動

Elon Musk's $50k Texas home near SpaceX Starbase is revealed https://t.co/B7NcF4Dtms pic.twitter.com/cuoAheEr3U — Elon Musk, Tesla and SpaceX News (@MuskNL) May 7, 2022

記者吳美依／編譯

全球首富馬斯克身價約2600億美元，卻住在德州價值僅5萬美元（約新台幣113萬元）的44坪組合屋，住宅外觀被《每日郵報》獨家披露。鄰居吉姆（Jim Crawford）透露，馬斯克通常很晚才到家，而且直接進屋、很少出門，儘管曾和大家揮手過一次，「但從未邀請我們過去，或者說聲哈囉。你也不能過去敲他家的門，因為保鑣會立刻跑出來。」

馬斯克誓言擺脫大部分房產投資及財產後，過去2年賣掉7棟加州豪宅，「我主要的住處是和SpaceX租來、一套價值5萬美元的房子，位在博卡奇卡／星際基地（Boca Chica/Starbase）……不過它還是挺棒的。」事實上，2020年總統大選時，他也把這裡登記為自己的住所。

▲馬斯克是世界首富。（圖／路透）



《每日郵報》報導，馬斯克的複合式住宅建於1970年代，由3房、車庫及大片空地組成，總占地約44坪，周遭築起約2.4公尺的圍牆，屋頂佈滿特斯拉太陽能板，後院還有火箭形狀的兒童遊戲屋及盪鞦韆，一共有十幾個監視器，有些甚至安裝在棕櫚樹頂，而保鑣就住在隔壁。

76歲的吉姆表示，「你知道馬斯克要來了，因為你看到SpaceX的人在清理垃圾，把這個地方整修一番。他從不孤單，總有保鑣陪著。」